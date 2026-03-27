Шевченко высказался об отставке Реброва: официальное заявление президента УАФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Оценка результатов и будущие шаги

Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку, однако откровенно заявил, что главная задача на квалификационный цикл не была выполнена.

По словам президента ассоциации, сейчас команда должна сосредоточиться на ближайшей товарищеской игре, которая станет экзаменом на силу духа после поражения в плей-офф.

"Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа. После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной", - отметил Шевченко.

Что ждет Реброва

Заявление президента фактически подтверждает, что вопрос возможной отставки Сергея Реброва остается открытым. Окончательное решение будет принято после личного разговора с наставником и изучения всех факторов, приведших к вылету команды на стадии полуфинала стыковых матчей.

Напомним, "сине-желтые" потеряли шанс поехать на Мундиаль после поражения от Швеции (1:3). Пока неизвестно, продолжит ли тренер работу с командой в ближайшем розыгрыше Лиги наций, или УАФ начнет поиск нового специалиста.