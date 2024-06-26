Украина не проиграла сборной Бельгии решающий матч, но вылетела из Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа E, 3-й тур

Украина – Бельгия – 0:0

Сергей Ребров прогнозированно выпустил с первых минут трех центрбеков. Сваток занял позицию между Забарным и Матвиенко, чтобы сдерживать бельгийца Лукаку. Зато удивил тренер и смелым шагом, выпустив сразу двух нападающих – Яремчука и Довбика.

Расчет тренерского штаба был ясен. Наряду с компактной игрой в обороне "сине-желтые" не отказались от атакующих действий. В то же время дуэт форвардов получил дополнительные роли первых "защитников", навязывая прессинг на чужой половине поля.

Начали команды осторожно. "Красные дьяволы" попытались понять, как будет играть сборная Украины. На 7-й минуте прошла передача Де Брюйне на Лукаку, но тот не смог пробить Трубина. Подопечные Реброва впервые потревожили Кастельса в середине тайма. Сперва Яремчук размял кипера выстрелом из-за пределов штрафной, а Довбик вскоре отправил мяч рядом со штангой.

В ответ Теат решился на удар с дистанции, но мяч прошел вдали от ворот. Де Брюйне попытался поймать Трубина во время стандарта, пробив со штрафного вместо ожидаемого навеса – мимо ворот. Под занавес тайма активнее атаковала украинская сборная. Судаков из пределов штрафной пробил в руки вратарю, а Яремчук с выгодной позиции прострелил на Довбика (неудачно), хотя удар казался лучшим вариантом.

Со стартом второй половины Бельгия прибавила в активности. Подопечные Доменико Тедеско попытались закрыть "сине-желтых" на своей половине. Впрочем, запомнились в первые минуты разве что заблокированным ударом Тилеманса после прорыва Доку.

Закончился этот отрезок негативным последствием для сборной Украины. Миколенко в одном из эпизодов сыграл самоотверженно, но получил повреждение и попросил замену. Штаб Реброва решил не менять игровую схему, отправив на левый фланг обороны Зинченко. Именно он закрывал эту позицию, пока основной Миколенко был травмирован.

На 65-й минуте после недопонимания украинцев в центре поля бельгийцы разогнали быструю атаку. Лукаку оказался с мячом на углу штрафной против Сватка, а когда увидел приближение Забарного, решил бить. К счастью, выстрел получился тренировочным для Трубина. А похожий эпизод через несколько минут завершился заблокированным ударом Карраско.

На 74-й минуте бельгийской сборной удалась классная атака, на финише которой Карраско мощно пробил с линии штрафной – Трубин парировал выстрел ветерана, а затем Сваток еще и заблокировал добивание. В ответ Довбик убежал на ворота "красных дьяволов", но затянул с ударом и упустил момент. Впрочем, в следующем эпизоде пробил в Кастельса в ближнем бою.

На 83-й минуте "сине-желтые" выполнили два угловых. В первой попытке Малиновский едва не попал в ближний угол прямым ударом от флажка – Кастельс в последний момент успел среагировать. А во втором Степаненко головой пробил выше ворот. В ответ Бакайоко не воспользовался супершансом, отправив мяч мимо створа в контратаке бельгийцев.

Голевой момент на первой добавленной упустила сборная Украины. Судаков оказался на ударной позиции на входе в штрафную, однако пробил в руки Кастельсу. Как оказалось, эта возможность изменить счет была последней для "сине-желтых". Команда Реброва набрала 4 пункта в группе E, как и три других команды, но финишировала последней из-за худших дополнительных показателей.