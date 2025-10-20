ua en ru
Украинские ампфутболисты феерично выиграли Лигу наций и поднялись в высший дивизион

Понедельник 20 октября 2025 11:40
UA EN RU
Украинские ампфутболисты феерично выиграли Лигу наций и поднялись в высший дивизион Сборная Украины по ампфутболу (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по ампфболу завершила Лигу наций EAFF 2025 в дивизионе С убедительной победой над Азербайджаном 3:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украина победила Азербайджан и стала первой в Дивизионе С

Сборная Украины по ампфутболу одержала уверенную победу в розыгрыше Лиги наций EAFF 2025 в Дивизионе С, финишировав на первой позиции.

Решающим стал заключительный поединок, в котором "сине-желтые" в Баку обыграли хозяев турнира, команду Азербайджана, со счетом 3:1.

Благодаря этому успеху украинская сборная повысилась в классе и в следующий раз будет выступать уже в Дивизионе В.

Счет в поединке открыл Азербайджан, однако не в ворота украинцев - мяч был зафиксирован как автогол. Далее преимущество "сине-желтых" удвоил Николай Алексеенко, который реализовал пенальти. Третий гол в составе сборной Украины забил Дмитрий Куць.

Сборная Украины по ампфутболу (фото: УАФ)

Триумф на турнире и повышение в классе

По итогам четырех сыгранных матчей украинская сборная набрала 9 очков и заняла первое место в своей группе. Это позволило команде получить путевку в Дивизион В.

Напомним, что кроме победы над Азербайджаном, украинцы также выиграли у Нидерландов (2:1) и разгромили Бельгию (4:0), уступив лишь Израилю (0:2) в первой встрече.

Результаты матчей сборной Украины в Лиге наций EAFF 2025:

  • 17.10.2025. Израиль - Украина - 2:0
  • 18.10.2025. Украина - Нидерланды - 2:1
  • 18.10.2025. Украина - Бельгия - 4:0
  • 19.10.2025. Азербайджан - Украина - 1:3

Итоговая таблица дивизиона С:

  1. Украина - 9 очков
  2. Израиль - 8 очков
  3. Азербайджан - 7 очков
  4. Нидерланды - 4 очка
  5. Бельгия - 0 очков

Ранее мы сообщали о самом эмоциональном футбольном турнире в Киеве по ампфутболу.

Также читайте, как сыграли украинские футболисты в топ-чемпионатах Европы на этой неделе.

Сборная Украины Футбол
