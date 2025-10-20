Украинские ампфутболисты феерично выиграли Лигу наций и поднялись в высший дивизион
Сборная Украины по ампфболу завершила Лигу наций EAFF 2025 в дивизионе С убедительной победой над Азербайджаном 3:1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Украина победила Азербайджан и стала первой в Дивизионе С
Сборная Украины по ампфутболу одержала уверенную победу в розыгрыше Лиги наций EAFF 2025 в Дивизионе С, финишировав на первой позиции.
Решающим стал заключительный поединок, в котором "сине-желтые" в Баку обыграли хозяев турнира, команду Азербайджана, со счетом 3:1.
Благодаря этому успеху украинская сборная повысилась в классе и в следующий раз будет выступать уже в Дивизионе В.
Счет в поединке открыл Азербайджан, однако не в ворота украинцев - мяч был зафиксирован как автогол. Далее преимущество "сине-желтых" удвоил Николай Алексеенко, который реализовал пенальти. Третий гол в составе сборной Украины забил Дмитрий Куць.
Триумф на турнире и повышение в классе
По итогам четырех сыгранных матчей украинская сборная набрала 9 очков и заняла первое место в своей группе. Это позволило команде получить путевку в Дивизион В.
Напомним, что кроме победы над Азербайджаном, украинцы также выиграли у Нидерландов (2:1) и разгромили Бельгию (4:0), уступив лишь Израилю (0:2) в первой встрече.
Результаты матчей сборной Украины в Лиге наций EAFF 2025:
- 17.10.2025. Израиль - Украина - 2:0
- 18.10.2025. Украина - Нидерланды - 2:1
- 18.10.2025. Украина - Бельгия - 4:0
- 19.10.2025. Азербайджан - Украина - 1:3
Итоговая таблица дивизиона С:
- Украина - 9 очков
- Израиль - 8 очков
- Азербайджан - 7 очков
- Нидерланды - 4 очка
- Бельгия - 0 очков
