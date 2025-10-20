ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Українські ампфутболісти феєрично виграли Лігу націй і піднялися у вищий дивізіон

Понеділок 20 жовтня 2025 11:40
UA EN RU
Українські ампфутболісти феєрично виграли Лігу націй і піднялися у вищий дивізіон Збірна України з ампфутболоу (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з ампфболу завершила Лігу націй EAFF 2025 у дивізіоні С переконливою перемогою над Азербайджаном 3:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Україна перемогла Азербайджан і стала першою в Дивізіоні С

Збірна України з ампфутболу здобула впевнену перемогу в розіграші Ліги націй EAFF 2025 у Дивізіоні С, фінішувавши на першій позиції.

Вирішальним став заключний поєдинок, у якому "синьо-жовті" в Баку обіграли господарів турніру, команду Азербайджану, з рахунком 3:1.

Завдяки цьому успіху українська збірна підвищилася в класі й наступного разу виступатиме вже в Дивізіоні В.

Рахунок у поєдинку відкрив Азербайджан, проте не у ворота українців - м'яч було зафіксовано як автогол. Далі перевагу "синьо-жовтих" подвоїв Микола Олексієнко, який реалізував пенальті. Третій гол у складі збірної України забив Дмитро Куць.

Збірна України з ампфутболоу (фото: УАФ)

Тріумф на турнірі та підвищення в класі

За підсумками чотирьох зіграних матчів українська збірна набрала 9 очок і посіла перше місце у своїй групі. Це дозволило команді отримати путівку до Дивізіону В.

Нагадаємо, що окрім перемоги над Азербайджаном, українці також виграли у Нідерландів (2:1) та розгромили Бельгію (4:0), поступившись лише Ізраїлю (0:2) у першій зустрічі.

Результати матчів збірної України у Лізі націй EAFF 2025:

  • 17.10.2025. Ізраїль - Україна - 2:0
  • 18.10.2025. Україна - Нідерланди - 2:1
  • 18.10.2025. Україна - Бельгія - 4:0
  • 19.10.2025. Азербайджан - Україна - 1:3

Підсумкова таблиця дивізіону С:

  1. Україна - 9 очок
  2. Ізраїль - 8 очок
  3. Азербайджан - 7 очок
  4. Нідерланди - 4 очки
  5. Бельгія - 0 очок

Раніше ми повідомляли про найемоційніший футбольний турнір у Києві з ампфутболу.

Також читайте, як зіграли українські футболісти у топ-чемпіонатах Європи цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Футбол
Новини
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів