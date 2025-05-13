Не об ограничениях, а о силе. В Киеве прошел самый эмоциональный футбольный турнир (фото)

В Киеве прошел второй Всеукраинский турнир по ампфутболу - Весенний кубок "Лиги Сильных". Мероприятие объединило спортсменов с ампутациями или недостатками конечностей из разных регионов страны и стало важной вехой в развитии инклюзивного футбола в Украине.

Как прошел кубок "Лиги Сильных"

В этом году турнир впервые прошел в двух дивизионах - Суперлиге и Первой лиге, что позволило привлечь новые команды и дать игровой опыт как дебютантам, так и опытным игрокам.

В финале Суперлиги львовская "Покрова АМП" одолела донецкую команду "Шахтар Сталеві", а в Первой лиге "Хрестоносці" из Луцка были сильнее сборной "Днепр Честь - Несокрушимые", представляющей Днепр и Харьков.

Индивидуальная награда "Лев Кубка" за лучшую результативность досталась Дмитрию Щегельскому из команды "Покрова АМП".

"Лига Сильных" снова поразила (фото: Дан Балашов)

Интересно, что в этом году турнир вошел в историю как первый в Европе, где была использована система видео-ассистирования арбитров (VAR) на матчах по ампфутболу.

Во время турнира к открытым тренировкам присоединились представители новых центров ампфутбола из Броваров, Житомира, Ровно, Одессы и Тернополя.

Также турнир поддержал музыкант Фоззи, подчеркнув, что адаптивный спорт - это не только физическая активность, но и возвращение к полноценной жизни.

В Киеве играли в футбол те, кто не сдается (фото: Дан Балашов)

Что такое ампфутбол

Ампфутбол - это вид футбола для игроков с ампутациями. В матче принимают участие 7 спортсменов: 6 полевых игроков на костылях и вратарь без верхней конечности. Турниры проводятся по адаптированным правилам на площадке 60×40 м.

Проект "Лига Сильных" создан УАФ и уже стал лауреатом премии UEFA FootbALL Awards 2025. Он помогает людям с травмами и ампутациями возвращаться к активной жизни через футбол.