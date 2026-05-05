Украинская модель "отшила" мировую поп-звезду: напомнила ему концерт в Москве

13:44 05.05.2026 Вт
Инфлюенсерша предложила американской звезде альтернативный вариант съемок, который бы помог ВСУ
Екатерина Билык объяснила, почему Джейсон Деруло стал для нее "персоной нон грата" (фото из личного архива)
Модель и инфлюенсер Екатерина Билык отказалась от коллаборации с известным американским поп-артистом Джейсоном Деруло из-за его позиции относительно войны в Украине. Причиной стали выступления певца в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт модели.

К Екатерине обратилась команда певца с предложением записать transition video под его новый трек #SexyForSummer.

В обмен команда Derulo пообещала репост видео в stories артиста, взаимодействие с публикацией и дополнительный трафик на страницу Екатерины.

Напомним, Instagram-аудитория Jason Derulo составляет около 45 миллионов подписчиков, поэтому такая коллаборация могла бы дать украинской инфлюенсерке значительный международный охват.

Однако Билык отказалась от предложения из-за публичной позиции и украинского контекста.

В ответе команде артиста она отметила, что является украинкой, живет в Украине и как публичный человек не может участвовать в коллаборациях, которые могут быть негативно восприняты украинской аудиторией.

Причиной стала информация о том, что Jason Derulo выступал в России уже после начала полномасштабного вторжения.

В частности, украинские медиа писали о его концерте в Москве и критике со стороны украинцев из-за выступления артиста в стране-агрессоре.

Также The Moscow Times сообщала, что Derulo выступал в Санкт-Петербурге и Москве в 2025 году.

Несмотря на отказ, Екатерина оставила возможность для другого формата сотрудничества.

Она отметила, что готова рассмотреть коллаборацию, если артист запишет видео в поддержку Украины.

"Я была бы рада рассмотреть коллаборационное видео, если он будет открыт к тому, чтобы записать видео в поддержку Украины. В таком случае этот месседж был бы содержательным, уважительным и уместным для меня и моей аудитории", - ответила Екатерина команде артиста.

