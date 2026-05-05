Головна » Розваги » Шоу бізнес

Українська модель "відшила" світову поп-зірку: нагадала йому концерт в Москві

13:44 05.05.2026 Вт
2 хв
Інфлюенсерка запропонувала американській зірці альтернативний варіант зйомок, який би допоміг ЗСУ
aimg Іванна Пашкевич
Катерина Білик пояснила, чому Джейсон Деруло став для неї "персоною нон ґрата"
Модель та інфлюенсерка Катерина Білик відмовилася від колаборації з відомим американським поп-артистом Джейсоном Деруло через його позицію щодо війни в Україні. Причиною стали виступи співака в Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт моделі.

До Катерини звернулася команда співака з пропозицією записати transition video під його новий трек #SexyForSummer.

В обмін команда Derulo пообіцяла репост відео в stories артиста, взаємодію з публікацією та додатковий трафік на сторінку Катерини.

Нагадаємо, Instagram-аудиторія Jason Derulo становить близько 45 мільйонів підписників, тому така колаборація могла б дати українській інфлюенсерці значне міжнародне охоплення.

Однак Білик відмовилася від пропозиції через публічну позицію та український контекст.

У відповіді команді артиста вона зазначила, що є українкою, живе в Україні та як публічна людина не може брати участь у колабораціях, які можуть бути негативно сприйняті українською аудиторією.

Причиною стала інформація про те, що Jason Derulo виступав у Росії вже після початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, українські медіа писали про його концерт у Москві та критику з боку українців через виступ артиста в країні-агресорці.

Також The Moscow Times повідомляла, що Derulo виступав у Санкт-Петербурзі та Москві у 2025 році.

Попри відмову, Катерина залишила можливість для іншого формату співпраці.

Вона зазначила, що готова розглянути колаборацію, якщо артист запише відео на підтримку України.

"Я була б рада розглянути колабораційне відео, якщо він буде відкритий до того, щоб записати відео на підтримку України. У такому випадку цей меседж був би змістовним, поважним і доречним для мене та моєї аудиторії", - відповіла Катерина команді артиста.

Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах
