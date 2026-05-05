Українська модель "відшила" світову поп-зірку: нагадала йому концерт в Москві

Модель та інфлюенсерка Катерина Білик відмовилася від колаборації з відомим американським поп-артистом Джейсоном Деруло через його позицію щодо війни в Україні. Причиною стали виступи співака в Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт моделі.

До Катерини звернулася команда співака з пропозицією записати transition video під його новий трек #SexyForSummer.

В обмін команда Derulo пообіцяла репост відео в stories артиста, взаємодію з публікацією та додатковий трафік на сторінку Катерини.

Нагадаємо, Instagram-аудиторія Jason Derulo становить близько 45 мільйонів підписників, тому така колаборація могла б дати українській інфлюенсерці значне міжнародне охоплення.

Однак Білик відмовилася від пропозиції через публічну позицію та український контекст.

У відповіді команді артиста вона зазначила, що є українкою, живе в Україні та як публічна людина не може брати участь у колабораціях, які можуть бути негативно сприйняті українською аудиторією.

Причиною стала інформація про те, що Jason Derulo виступав у Росії вже після початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, українські медіа писали про його концерт у Москві та критику з боку українців через виступ артиста в країні-агресорці.

Також The Moscow Times повідомляла, що Derulo виступав у Санкт-Петербурзі та Москві у 2025 році.

Попри відмову, Катерина залишила можливість для іншого формату співпраці.

Вона зазначила, що готова розглянути колаборацію, якщо артист запише відео на підтримку України.

"Я була б рада розглянути колабораційне відео, якщо він буде відкритий до того, щоб записати відео на підтримку України. У такому випадку цей меседж був би змістовним, поважним і доречним для мене та моєї аудиторії", - відповіла Катерина команді артиста.

