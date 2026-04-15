Украинка сотворила невероятный камбэк на старте престижного турнира во Франции

Украинская теннисистка Александра Олейникова успешно преодолела первый раунд основной сетки турнира серии WTA 250, проходящего во французском Руане. В напряженном трехсетовом поединке украинка одержала волевую победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Триумфальное возвращение после сборной

Для Александры Олейниковой выступление во Франции стало первым индивидуальным стартом после успешного дебюта за национальную команду.

Напомним, недавно она помогла сборной Украины разгромить Польшу (4:0) в рамках Кубка Билли Джин Кинг, что позволило "сине-желтым" пробиться в финальную часть престижных соревнований.

В Руане жребий свел украинку с австрийкой Лилли Таггер. Ранее теннисистки никогда не встречались на профессиональном корте, поэтому матч стал первой очной дуэлью в их карьере.

Драматический сценарий на корте

Начало встречи осталось за Олейниковой, которая уверенно забрала первую партию со счетом 6:3.

Однако уже во втором сете 18-летняя представительница Австрии перехватила инициативу. Несмотря на попытки украинки отыграться, Таггер сумела выровнять положение по сетам.

Решающий отрезок игры стал настоящим испытанием на выносливость.

Александра оказалась в критической ситуации, уступая в третьей партии со счетом 1:4.

Однако украинская теннисистка продемонстрировала характер: она выиграла пять геймов подряд, завершив матч в свою пользу после двух часов борьбы.

Статистика матча свидетельствует о высокой эффективности украинки, которая реализовала 86% первых подач.

Кроме этого, Александра продемонстрировала отличную реализацию брейк-поинтов, выиграв шесть из восьми возможностей на подаче соперницы.

В целом напряженное противостояние на корте продолжалось 2 часа и 9 минут.

Дальнейшие перспективы украинок в Руане

Благодаря этому успеху Олейникова во второй раз за текущий сезон вышла в 1/8 финала турнира WTA.

Следующей соперницей Александры станет представительница Венгрии Анна Бондарь, которая сейчас занимает 65-е место в мировом рейтинге.

Стоит отметить, что борьбу на турнире в Руане продолжают еще две украинки.

Вероника Подрез во втором круге встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, а Марта Костюк поборется за выход в четвертьфинал с американкой Кэти Макнелли.