Українка створила неймовірний камбек на старті престижного турніру у Франції

15:06 15.04.2026 Ср
2 хв
Такого сценарію не очікував ніхто: українка була за крок до вильоту
aimg Катерина Урсатій
Українка створила неймовірний камбек на старті престижного турніру у Франції Олександра Олійникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org_)

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно подолала перший раунд основної сітки турніру серії WTA 250, що проходить у французькому Руані. У напруженому трисетовому поєдинку українка здобула вольову звитягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Тріумфальне повернення після збірної

Для Олександри Олійникової виступ у Франції став першим індивідуальним стартом після успішного дебюту за національну команду.

Нагадаємо, нещодавно вона допомогла збірній України розгромити Польщу (4:0) у межах Кубка Біллі Джин Кінг, що дозволило "синьо-жовтим" пробитися до фінальної частини престижних змагань.

У Руані жереб звів українку з австрійкою Ліллі Таггер. Раніше тенісистки ніколи не зустрічалися на професійному корті, тож матч став першою очною дуеллю в їхній кар'єрі.

Драматичний сценарій на корті

Початок зустрічі залишився за Олійниковою, яка впевнено забрала першу партію з рахунком 6:3.

Проте вже у другому сеті 18-річна представниця Австрії перехопила ініціативу. Попри спроби українки відігратися, Таггер зуміла вирівняти становище за сетами.

Вирішальний відрізок гри став справжнім випробуванням на витривалість.

Олександра опинилася у критичній ситуації, поступаючись у третій партії з рахунком 1:4.

Проте українська тенісистка продемонструвала характер: вона виграла п'ять геймів поспіль, завершивши матч на свою користь після двох годин боротьби.

Статистика матчу свідчить про високу ефективність українки, яка реалізувала 86% перших подач.

Окрім цього, Олександра продемонструвала відмінну реалізацію брейк-поінтів, вигравши шість із восьми можливостей на подачі суперниці.

Загалом напружене протистояння на корті тривало 2 години і 9 хвилин.

Подальші перспективи українок у Руані

Завдяки цьому успіху Олійникова вдруге за поточний сезон вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA.

Наступною суперницею Олександри стане представниця Угорщини Анна Бондар, яка наразі посідає 65-те місце у світовому рейтингу.

Варто зазначити, що боротьбу на турнірі в Руані продовжують ще дві українки.

Вероніка Подрез у другому колі зустрінеться з італійкою Елізабеттою Коччаретто, а Марта Костюк змагатиметься за вихід у чвертьфінал з американкою Кеті Макнеллі.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
