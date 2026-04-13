Громкая сенсация в Руане: 19-летняя украинка разгромила чемпионку US Open в дебютном матче WTA

Украинский теннис получил новое имя на мировой арене. 19-летняя Вероника Подрез создала главную сенсацию стартового раунда турнира WTA 250 во французском Руане. В своем первом в карьере матче на таком уровне украинка не просто победила, а буквально разбила опытную звезду мирового тенниса, обладательницу титула Grand Slam.

WTA 250, Руан. 1/16 финала

Вероника Подрез (Украина) - Слоун Стивенс (США) - 6:2, 6:1

Победа за 71 минуту

Соперницей Подрез (WTA 206) стала именитая американка, 33-летняя Слоан Стивенс - бывшая третья ракетка мира и чемпионка US Open-2017. Отметим, что сейчас звездная теннисистка переживает колоссальный спад в карьере: она лишь 552-я в мировом рейтинге, а на турнир попала благодаря вайлд-кард.

Несмотря на колоссальную разницу в опыте, украинка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, доминировала на корте на протяжении всей встречи. Матч длился чуть больше часа (71 минуту) и завершился с разгромным счетом - 6:2, 6:1.

Для Вероники это был абсолютный дебют в основной сетке взрослого тура WTA. До этого момента 19-летняя теннисистка выступала исключительно на турнирах серии ITF и "челленджерах".

Рекордный взлет в рейтинге

Победа над Стивенс стала для Подрез уже третьей подряд в Руане (включая квалификацию). Благодаря этому успеху украинка совершила мощный рывок в мировой классификации. В режиме реального времени Вероника поднялась на 190-е место в рейтинге WTA. Это ее новый личный рекорд - ранее Подрез никогда не входила даже в топ-200.

Что дальше

Во втором круге (1/8 финала) украинку ждет встреча с победительницей пары Элизабетта Коччаретто (Италия, WTA 42) - Алина Чараева ("нейтральная", WTA 126).

Кроме Вероники, на турнире в Руане выступят еще две украинки - Марта Костюк и Александра Олейникова, которые начнут свой путь в соревнованиях 14 и 15 апреля соответственно.