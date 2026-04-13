ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Громкая сенсация в Руане: 19-летняя украинка разгромила чемпионку US Open в дебютном матче WTA

22:10 13.04.2026 Пн
2 мин
Исторический триумф Вероники Подрез: как юная дебютантка за час выбила экс-третью ракетку мира и установила личный рекорд
aimg Андрей Костенко
Громкая сенсация в Руане: 19-летняя украинка разгромила чемпионку US Open в дебютном матче WTA

Украинский теннис получил новое имя на мировой арене. 19-летняя Вероника Подрез создала главную сенсацию стартового раунда турнира WTA 250 во французском Руане. В своем первом в карьере матче на таком уровне украинка не просто победила, а буквально разбила опытную звезду мирового тенниса, обладательницу титула Grand Slam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

WTA 250, Руан. 1/16 финала

Вероника Подрез (Украина) - Слоун Стивенс (США) - 6:2, 6:1

Победа за 71 минуту

Соперницей Подрез (WTA 206) стала именитая американка, 33-летняя Слоан Стивенс - бывшая третья ракетка мира и чемпионка US Open-2017. Отметим, что сейчас звездная теннисистка переживает колоссальный спад в карьере: она лишь 552-я в мировом рейтинге, а на турнир попала благодаря вайлд-кард.

Несмотря на колоссальную разницу в опыте, украинка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, доминировала на корте на протяжении всей встречи. Матч длился чуть больше часа (71 минуту) и завершился с разгромным счетом - 6:2, 6:1.

Для Вероники это был абсолютный дебют в основной сетке взрослого тура WTA. До этого момента 19-летняя теннисистка выступала исключительно на турнирах серии ITF и "челленджерах".

Рекордный взлет в рейтинге

Победа над Стивенс стала для Подрез уже третьей подряд в Руане (включая квалификацию). Благодаря этому успеху украинка совершила мощный рывок в мировой классификации. В режиме реального времени Вероника поднялась на 190-е место в рейтинге WTA. Это ее новый личный рекорд - ранее Подрез никогда не входила даже в топ-200.

Что дальше

Во втором круге (1/8 финала) украинку ждет встреча с победительницей пары Элизабетта Коччаретто (Италия, WTA 42) - Алина Чараева ("нейтральная", WTA 126).

Кроме Вероники, на турнире в Руане выступят еще две украинки - Марта Костюк и Александра Олейникова, которые начнут свой путь в соревнованиях 14 и 15 апреля соответственно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис
Новости
