ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украинка Киченок выбила россиянок и вышла в полуфинал WTA 250 в Китае

Пятница 24 октября 2025 15:15
UA EN RU
Украинка Киченок выбила россиянок и вышла в полуфинал WTA 250 в Китае Надежда Киченок (фото: instagram.com/nadiakichenok)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с филиппинской партнершей Александрой Эалой пробилась в полуфинал парного разряда турнира "Galaxy Holding Group Guangzhou Open", который проходит в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Победа в четвертьфинале

В поединке 1/4 финала Киченок и Эала одолели "нейтральный" дуэт Полина Кудерметова/Камилла Рахимова. Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:3, 7:5.

Украинско-филиппинская пара выиграла 4 гейма на подаче соперниц, оформила 2 сейва и не допустила ни одной двойной ошибки.

В ответ оппонентки сделали 3 сейва, но пять раз ошиблись на подаче и смогли реализовать лишь два брейка.

Ход турнира и следующий соперник

Для Киченок этот полуфинал стал уже пятым в сезоне. Украинка будет бороться за выход в свой четвертый финал WTA 2025 года.

На старте турнира Киченок и Эала переиграли четвертый сеяный дуэт Эмили Эпплтон (Великобритания) / Тан Цяньхуэй (Китай).

В полуфинале их ждет встреча с победительницами матча между первыми сеяными Квинн Глисон (США) / Еленой Приданкиной и парой Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия).

"Galaxy Holding Group Guangzhou Open" в категории WTA 250 проходит в китайском Гуанчжоу на хардовых кортах. Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.

Ранее мы сообщили, какие места занимают украинки в актуальном рейтинге WTA.

Также мы писали, что Элину Свитолину номинировали на престижную международную премию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Теннис
Новости
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию