Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина опустилась, а Костюк и Ястремская поднялись в новом рейтинге WTA

Понедельник 20 октября 2025 12:52
UA EN RU
Свитолина опустилась, а Костюк и Ястремская поднялись в новом рейтинге WTA Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская теннисная ассоциация WTA обновила рейтинг по состоянию на 20 октября. Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась, но украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева показали прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Позиции украинских теннисисток

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая завершила выступления в 2025 году, опустилась на одну позицию и занимает 14-е место.

Прогресс продемонстрировали Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые также больше не сыграют в текущем сезоне. Костюк поднялась на одну строчку и разместилась на 27-м месте. Ястремская шагнула сразу на две позиции, расположившись вслед за ней - на 28-м месте.

Наиболее существенный рывок среди украинок совершила Юлия Стародубцева, которая поднялась на 19 позиций и теперь занимает 112-е место, приближаясь к первой сотне.

К сожалению, не все украинки смогли улучшить свои позиции. Александра Олейникова потеряла две ступеньки (139-е место), а Ангелина Калинина, которая не играет с июня, опустилась на одну позицию (159-е место).

При этом Дарья Снигур прибавила 4 строчки, разместившись на 170-м месте, а Анастасия Соболева поднялась на 3 позиции (262-е место).

Украинские теннисистки в рейтинге WTA

14 (13). Элина Свитолина - 2606
27 (28). Марта Костюк - 1659
28 (30). Даяна Ястремская - 1604
112 (131). Юлия Стародубцева - 671
139 (137). Александра Олейникова - 560
159 (158). Ангелина Калинина - 462
170 (174). Дарья Снегирь - 435
262 (265). Анастасия Соболева - 262

Изменения в топ-10 рейтинга WTA

На вершине мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира остается белоруска Арина Сабаленка. В топ-3 также входят полька Ига Швьонтек и американка Коко Гофф.

Во второй половине топ-10 произошли заметные перестановки. В частности, итальянка Жасмин Паолини и казахстанка Елена Рыбакина, которая стала чемпионкой турнира в Нинбо, поднялись сразу на две ступеньки и занимают шестое и седьмое места соответственно.

Зато россиянка Мирра Андреева потеряла три позиции и теперь находится на девятой строчке.

Топ-10 обновленного рейтинга WTA:

  • Арина Сабаленка (Беларусь) - 10400
  • Ига Швьонтек (Польша) - 8768
  • Коко Гофф (США) - 7873
  • Аманда Анисимова (США) - 5924
  • Джессика Пегула (США) - 5183
  • Мэдисон Киз (США) - 4449
  • Жасмин Паолини (Италия) - 4525
  • Елена Рыбакина (Казахстан) - 4505
  • Екатерина Александрова - 3375

Ранее мы рассказали, как Ястремская третий раз в сезоне проиграла неудобной сопернице и вылетела с турнира в Китае.

Также мы писали, что Элину Свитолину номинировали на престижную международную премию.

