Українка Кіченок вибила росіянок і вийшла у півфінал WTA 250 у Китаї

П'ятниця 24 жовтня 2025 15:15
UA EN RU
Українка Кіченок вибила росіянок і вийшла у півфінал WTA 250 у Китаї Надія Кіченок (фото: instagram.com/nadiakichenok)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Надія Кіченок разом із філіппінською партнеркою Александрою Еалою пробилася до півфіналу парного розряду турніру "Galaxy Holding Group Guangzhou Open", що проходить у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Перемога у чвертьфіналі

У поєдинку 1/4 фіналу Кіченок і Еала здолали "нейтральний" дует Поліна Кудерметова / Камілла Рахімова. Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Українсько-філіппінська пара виграла 4 гейми на подачі суперниць, оформила 2 сейви і не допустила жодної подвійної помилки.

У відповідь опонентки зробили 3 сейви, але п’ять разів помилилися на подачі й змогли реалізувати лише два брейки.

Хід турніру та наступний суперник

Для Кіченок цей півфінал став уже п’ятим у сезоні. Українка боротиметься за вихід у свій четвертий фінал WTA 2025 року.

На старті турніру Кіченок і Еала переграли четвертий сіяний дует Емілі Епплтон (Велика Британія) / Тан Цяньхуей (Китай).

У півфіналі на них чекає зустріч із переможницями матчу між першими сіяними Квінн Глісон (США) / Єленою Приданкіною та парою Катажина Пітер (Польща) / Джаніс Тджен (Індонезія).

"Galaxy Holding Group Guangzhou Open" у категорії WTA 250 проходить у китайському Гуанчжоу на хардових кортах. Призовий фонд змагань становить 275 тисяч доларів.

Раніше ми повідомили, які місця посідають українки в актуальному рейтингу WTA.

Також ми писали, що Еліну Світоліну номінували на престижну міжнародну премію.

