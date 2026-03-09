ua en ru
Украинка с дочкой покорили "Голос Италии" песней о ранах войны: судьи развернули все кресла

17:46 09.03.2026 Пн
2 мин
Артистка Иллария вместе с 10-летней Соломией исполнили песню "Supereroi"
aimg Иванна Пашкевич
Украинка с дочкой покорили "Голос Италии" песней о ранах войны: судьи развернули все кресла Певица Иллария с дочкой Соломией (скриншот с видео)

Украинская певица Иллария, настоящее имя которой Екатерина Середа, вместе с дочерью Соломией растрогала судей итальянского шоу "The Voice of Italy" выступлением, посвященным переживаниям украинцев во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал The Voice of Italy.

Больше интересного: ODYSSAY намолил солд-аут в Киеве и раскрыл секрет белого образа

Украинки покорили "Голос" в Италии

Во время номера Иллария и Соломия появились на сцене в символических образах в цветах украинского флага.

Певица была одета в желтую вышиванку с синим орнаментом и длинную голубую юбку.

Ее дочь выступала в синей вышитой рубашке и желтой юбке, а образ дополнял венок из желтых цветов с лентами.

В номере Соломия не только пела, но и исполняла музыкальную партию на скрипке. Для выступления мама и дочь выбрали песню Supereroi (в переводе с итальянского - "Супергерои").

Украинка с дочкой покорили &quot;Голос Италии&quot; песней о ранах войны: судьи развернули все креслаПевица Иллария с дочерью Соломией на шоу "The Voice of Italy" (скриншот из видео)

В композиции говорится о поддержке между людьми в сложные времена. Основная идея песни заключается в том, что трудности невозможно преодолеть в одиночку, а настоящая сила появляется тогда, когда люди остаются вместе.

В тексте также упоминаются раны, которые оставляет война, страх обратиться за помощью и мысль о том, что настоящие "супергерои" - это обычные люди, которые поддерживают друг друга.

В визитке перед выступлением Иллария рассказала, что после начала полномасштабного вторжения ее семья переехала в Италию.

Сейчас они уже четыре года живут в провинции Виченца. По словам певицы, убежище им предложила знакомая итальянская семья.

"Когда началась война, я получила сообщение от этой семьи, которая написала: "Приезжайте сюда, чтобы защитить детей", - пояснила она.

Артистка также отметила, что родом из Киева и ранее активно развивала музыкальную карьеру в Украине, где работала преподавательницей вокала.

По словам Илларии, музыка для нее - это "мир, полный чудес, в котором можно быть любым героем".

Кроме того, певица уже имеет опыт участия в телевизионных вокальных шоу. Около 14 лет назад она выступала во втором сезоне "Голоса страны".

Тогда Иллария исполнила песню "Верше мій" и попала в команду Олега Скрипки.

Впоследствии артистка также пыталась представить Украину на песенном конкурсе "Евровидение", участвуя в национальном отборе.

Новости
