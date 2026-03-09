ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Українка з донькою підкорили "Голос Італії" піснею про рани війни: судді розвернули всі крісла

17:46 09.03.2026 Пн
3 хв
Артистка Ілларія разом із 10-річною Соломією виконали пісню "Supereroi"
aimg Іванна Пашкевич
Українка з донькою підкорили "Голос Італії" піснею про рани війни: судді розвернули всі крісла Співачка Ілларія з донькою Соломією (скріншот з відео)

Українська співачка Ілларія, справжнє ім’я якої Катерина Середа, разом із донькою Соломією зворушила суддів італійського шоу "The Voice of Italy" виступом, присвяченим переживанням українців під час війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал The Voice of Italy.

Більше цікавого: ODYSSAY намолив солд-аут у Києві і розкрив секрет білого образу

Українки підкорили "Голос" в Італії

Під час номера Ілларія та Соломія з’явилися на сцені у символічних образах у кольорах українського прапора.

Співачка була одягнена у жовту вишиванку з синім орнаментом і довгу блакитну спідницю.

Її донька виступала у синій вишитій сорочці та жовтій спідниці, а образ доповнював вінок із жовтих квітів зі стрічками.

У номері Соломія не лише співала, а й виконувала музичну партію на скрипці. Для виступу мама й донька обрали пісню Supereroi (у перекладі з італійської - "Супергерої").

Українка з донькою підкорили &quot;Голос Італії&quot; піснею про рани війни: судді розвернули всі кріслаСпівачка Ілларія з донькою Соломією на шоу "The Voice of Italy" (скріншот з відео)

У композиції йдеться про підтримку між людьми у складні часи. Основна ідея пісні полягає в тому, що труднощі неможливо подолати самотужки, а справжня сила з’являється тоді, коли люди залишаються разом.

У тексті також згадуються рани, які залишає війна, страх звернутися по допомогу та думка про те, що справжні "супергерої" - це звичайні люди, які підтримують одне одного.

У візитівці перед виступом Ілларія розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення її родина переїхала до Італії.

Нині вони вже чотири роки живуть у провінції Віченца. За словами співачки, притулок їм запропонувала знайома італійська родина.

"Коли почалася війна, я отримала повідомлення від цієї родини, яка написала: "Приїжджайте сюди, щоб захистити дітей", - пояснила вона.

Артистка також зазначила, що родом із Києва і раніше активно розвивала музичну кар’єру в Україні, де працювала викладачкою вокалу.

За словами Ілларії, музика для неї - це "світ, сповнений чудес, у якому можна бути будь-яким героєм".

Крім того, співачка вже має досвід участі у телевізійних вокальних шоу. Близько 14 років тому вона виступала у другому сезоні "Голосу країни".

Тоді Ілларія виконала пісню "Верше мій" і потрапила до команди Олега Скрипки.

Згодом артистка також намагалася представити Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", беручи участь у національному відборі.

Вас може зацікавити:

22-річна українська співачка стала мільйонеркою завдяки одній пісні

Ані Лорак заявила про "видавлювання" з української сцени і натякнула на Тіну Кароль

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Аналітика
Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським