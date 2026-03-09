Українка з донькою підкорили "Голос Італії" піснею про рани війни: судді розвернули всі крісла
Українська співачка Ілларія, справжнє ім’я якої Катерина Середа, разом із донькою Соломією зворушила суддів італійського шоу "The Voice of Italy" виступом, присвяченим переживанням українців під час війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал The Voice of Italy.
Українки підкорили "Голос" в Італії
Під час номера Ілларія та Соломія з’явилися на сцені у символічних образах у кольорах українського прапора.
Співачка була одягнена у жовту вишиванку з синім орнаментом і довгу блакитну спідницю.
Її донька виступала у синій вишитій сорочці та жовтій спідниці, а образ доповнював вінок із жовтих квітів зі стрічками.
У номері Соломія не лише співала, а й виконувала музичну партію на скрипці. Для виступу мама й донька обрали пісню Supereroi (у перекладі з італійської - "Супергерої").
Співачка Ілларія з донькою Соломією на шоу "The Voice of Italy" (скріншот з відео)
У композиції йдеться про підтримку між людьми у складні часи. Основна ідея пісні полягає в тому, що труднощі неможливо подолати самотужки, а справжня сила з’являється тоді, коли люди залишаються разом.
У тексті також згадуються рани, які залишає війна, страх звернутися по допомогу та думка про те, що справжні "супергерої" - це звичайні люди, які підтримують одне одного.
У візитівці перед виступом Ілларія розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення її родина переїхала до Італії.
Нині вони вже чотири роки живуть у провінції Віченца. За словами співачки, притулок їм запропонувала знайома італійська родина.
"Коли почалася війна, я отримала повідомлення від цієї родини, яка написала: "Приїжджайте сюди, щоб захистити дітей", - пояснила вона.
Артистка також зазначила, що родом із Києва і раніше активно розвивала музичну кар’єру в Україні, де працювала викладачкою вокалу.
За словами Ілларії, музика для неї - це "світ, сповнений чудес, у якому можна бути будь-яким героєм".
Крім того, співачка вже має досвід участі у телевізійних вокальних шоу. Близько 14 років тому вона виступала у другому сезоні "Голосу країни".
Тоді Ілларія виконала пісню "Верше мій" і потрапила до команди Олега Скрипки.
Згодом артистка також намагалася представити Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", беручи участь у національному відборі.