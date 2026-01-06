ua en ru
"Выбрали лучшего": НОК определился со знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпиады-2026

Вторник 06 января 2026 22:20
UA EN RU
"Выбрали лучшего": НОК определился со знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпиады-2026 Фото: Владислав Гераскевич (instagram.com/heraskevychvladyslav)
Автор: Андрей Костенко

Национальный олимпийский комитет Украины определился со знаменосцем отечественной команды на церемонии открытия зимних Игр-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы организации Вадима Гутцайта Champion Radio.

Кому доверили флаг

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

По словам Гутцайта, окончательное решение по знаменосцам еще формируется, однако кандидатура скелетониста Владислава Гераскевича уже согласована.

"Еще решается вопрос, но согласился быть знаменосцем сборной Украины Владислав Гераскевич. У девушек пока определяемся. Мы всегда выбираем лучших", - сообщил Гутцайт.

Знаменосцы на предыдущих Играх

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине сборная Украины имела двух знаменосцев на церемонии открытия - фристайлиста Александра Абраменко и фигуристку Александру Назарову.

На церемонии закрытия национальный флаг Украины несла биатлонистка Елена Билосюк.

Все знаменосцы сборной Украины на открытиях зимних Олимпиад:

  • Лиллехаммер-1994 - Виктор Петренко (фигурное катание)
  • Нагано-1998 - Андрей Дериземля (биатлон)
  • Солт-Лейк-сити-2002 - Елена Петрова (биатлон)
  • Турин-2006 - Наталья Якушенко (санный спорт)
  • Ванкувер-2010 - Лилия Лудан (санный спорт)
  • Сочи-2014 - Валентина Шевченко (лыжные гонки)
  • Пхенчхан-2018 - Елена Пидгрушная (биатлон)
  • Пекин-2022 - Александр Абраменко (фристайл) и Александра Назарова (фигурное катание)

&quot;Выбрали лучшего&quot;: НОК определился со знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич во время соревнований (фото: Википедия)

Кто такой Владислав Гераскевич

26-летний уроженец Киева, участник зимних Олимпийских игр 2018 и 2022 годов.

В юности Гераскевич занимался боксом, боевым самбо и силовыми видами спорта, однако впоследствии выбрал скелетон. Его первым тренером стал отец - Михаил Гераскевич, бывший бобслеист. Первые старты в скелетоне состоялись в 2014 году.

Значительную часть подготовки спортсмен проходил на латвийской трассе в Сигулде под руководством известного тренера Дайниса Дукурса.

В 2018 году Гераскевич вошел в историю украинского спорта, став первым отечественным представителем в скелетоне на Олимпийских играх. На форуме в корейском Пхенчхане он занял 12-е место, а на Играх-2022 в Пекине финишировал 18-м.

На чемпионате мира-2025 в Лейк-Плэсиде Владислав был в шаге от медали - занял 4-е место, уступив лишь 0,11 секунды серебряному призеру и 0,08 секунды бронзовому.

Ранее мы сообщили, сколько лицензий и в каких видах спорта имеет Украина за месяц до старта Олимпиады-2026.

Также узнайте, какое решение принял МОК об участии россиян в Олимпиаде в случае подписания мирного соглашения.

