ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Олимпиада-2026: сколько лицензий и в каких видах спорта имеет Украина за месяц до старта Игр

Вторник 06 января 2026 18:42
UA EN RU
Олимпиада-2026: сколько лицензий и в каких видах спорта имеет Украина за месяц до старта Игр Фото: До начала зимней Олимпиады - ровно месяц (olympics.com)
Автор: Андрей Костенко

До начала XXV зимних Олимпийских игр остается ровно один месяц. Главные соревнования четырехлетия состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

О том, сколько пропусков на мировой форум уже обеспечили себе украинские спортсмены - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Все украинские лицензии

По состоянию на сейчас украинские спортсмены уже получили 20 олимпийских лицензий в пяти видах спорта.

Лицензии отечественных спортсменов на Олимпиаду-2026:

  • Биатлон - 10
  • Лыжные гонки - 5
  • Горнолыжный спорт - 2
  • Шорт-трек - 2
  • Фигурное катание - 1

Между тем, олимпийская квалификация продлится до 18 января. Поэтому украинские спортсмены имеют шанс пополнить лицензионную копилку.

Как было раньше

На прошлых зимних Играх-2022 в Пекине Украина имела 46 лицензий. Наибольшее представительство было в биатлоне (11 спортсменов) и лыжных гонках (7). В санном спорте и фигурном катании на Играх выступали по шесть атлетов.

Исторический максимум украинской команды на зимних Играх зафиксирован в 2002 году - тогда поехали 68 спортсменов. В то же время, в 1994-м и 2018-м сборная имела менее 40 участников.

Медали Украины на зимних Играх

В Пекине-2022 сборная Украины завоевала одну медаль. Серебряную награду в лыжной акробатике завоевал Александр Абраменко.

Всего, начиная с 1994 года, когда украинцы дебютировали на "белых Играх" собственной командой, в активе отечественных спортсменов - 9 наград (3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые).

Больше всего медалей "сине-желтые" получили в биатлоне (5), также по два раза поднимались на пьедестал в фигурном катании и фристайле.

Олимпиада-2026: что известно

Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будет четвертая Олимпиада, которую будет принимать Италия.

Всего будет разыграно 116 комплектов наград - на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года. На форуме дебютирует один новый вид спорта - ски-альпинизм. Также внесены изменения в программы некоторых других дисциплин.

Ожидается, что участие в Олимпиаде примут более 3 500 спортсменов, которые будут соревноваться в 16-ти видах спорта.

Ранее мы писали, что МОК принял решение об участии россиян в Олимпиаде в случае подписания мирного соглашения.

Ранее мы сообщали, что стартовала эстафета зимней Олимпиады-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка