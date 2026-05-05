Судьба первого места решена? Украина победила самую рейтинговую команду ЧМ

19:20 05.05.2026 Вт
2 мин
Такого не было с 2004 года: эти цифры заставят фанатов поверить в чудо
aimg Екатерина Урсатий
Сборная Украины по хоккею (фото: fhu.com.ua)
Национальная сборная Украины по хоккею сотворила сенсацию на мировом первенстве в Дивизионе ІА. "Сине-желтые" в напряженном поединке переиграли грозную команду Франции, прервав неутешительную серию длиной в 22 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

На чемпионате мира-2026 по хоккею подопечные Дмитрия Христича провели третий матч в рамках Дивизиона ІА. После смешанного старта украинцы встретились с главным фаворитом турнира - сборной Франции, которая еще в прошлом году соревновалась в элите мирового хоккея.

Ход противостояния: ударный старт и характер

Украинский коллектив ошеломил оппонента уже в первой двадцатиминутке.

Благодаря точным броскам Артема Гребеника и Игоря Мережко наша команда ушла на первый перерыв с комфортным преимуществом в две шайбы.

Однако представители топ-15 мирового рейтинга не собирались сдаваться без боя.

Во втором периоде французы зажали "сине-желтых" в зоне и усилиями Брюша и Будона восстановили паритет.

В критический момент инициативу на себя взял Даниил Трахт: за две минуты до завершения второго игрового отрезка он снова вывел Украину вперед.

Финальный период прошел в упорной борьбе без забитых голов, что зафиксировало победу номинальных хозяев.

Исторический контекст и турнирные перспективы

Эта победа стала для украинского хоккея знаковой. Впервые с 2004 года нашей сборной удалось обыграть французов в рамках официальных поединков чемпионатов мира.

Кроме того, это сладкий реванш за поражение в олимпийском отборе (2:7), где Франция, как участник Игр-2026, оказалась сильнее.

Благодаря добытым трем очкам Украина закрепилась в группе лидеров:

  • Казахстан - 6 очков (2 игры)
  • Украина - 6 очков (3 игры)
  • Франция - 5 очков (3 игры)
  • Польша - 4 очка (2 игры)
  • Япония - 2 очка (3 игры)
  • Литва - 1 очко (3 игры)

Решающий этап борьбы за повышение в классе продолжится уже через два дня.

В четверг, 7 мая, в 17:00 по киевскому времени украинцы сойдутся в прямом противостоянии за первую строчку с лидером таблицы - командой Казахстана.

