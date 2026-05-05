Судьба первого места решена? Украина победила самую рейтинговую команду ЧМ

Национальная сборная Украины по хоккею сотворила сенсацию на мировом первенстве в Дивизионе ІА. "Сине-желтые" в напряженном поединке переиграли грозную команду Франции, прервав неутешительную серию длиной в 22 года.

На чемпионате мира-2026 по хоккею подопечные Дмитрия Христича провели третий матч в рамках Дивизиона ІА. После смешанного старта украинцы встретились с главным фаворитом турнира - сборной Франции, которая еще в прошлом году соревновалась в элите мирового хоккея.

Ход противостояния: ударный старт и характер

Украинский коллектив ошеломил оппонента уже в первой двадцатиминутке.

Благодаря точным броскам Артема Гребеника и Игоря Мережко наша команда ушла на первый перерыв с комфортным преимуществом в две шайбы.

Однако представители топ-15 мирового рейтинга не собирались сдаваться без боя.

Во втором периоде французы зажали "сине-желтых" в зоне и усилиями Брюша и Будона восстановили паритет.

В критический момент инициативу на себя взял Даниил Трахт: за две минуты до завершения второго игрового отрезка он снова вывел Украину вперед.

Финальный период прошел в упорной борьбе без забитых голов, что зафиксировало победу номинальных хозяев.

Исторический контекст и турнирные перспективы

Эта победа стала для украинского хоккея знаковой. Впервые с 2004 года нашей сборной удалось обыграть французов в рамках официальных поединков чемпионатов мира.

Кроме того, это сладкий реванш за поражение в олимпийском отборе (2:7), где Франция, как участник Игр-2026, оказалась сильнее.

Благодаря добытым трем очкам Украина закрепилась в группе лидеров:

Казахстан - 6 очков (2 игры)

- 6 очков (2 игры) Украина - 6 очков (3 игры)

- 6 очков (3 игры) Франция - 5 очков (3 игры)

- 5 очков (3 игры) Польша - 4 очка (2 игры)

- 4 очка (2 игры) Япония - 2 очка (3 игры)

- 2 очка (3 игры) Литва - 1 очко (3 игры)

Решающий этап борьбы за повышение в классе продолжится уже через два дня.

В четверг, 7 мая, в 17:00 по киевскому времени украинцы сойдутся в прямом противостоянии за первую строчку с лидером таблицы - командой Казахстана.