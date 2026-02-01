Украина с "золотом" и в топе: итоги чемпионата Европы по биатлону-2026

"Золото" Меркушиной

Главным достижением Украины на Евро-2026 стала победа Анастасии Меркушиной в индивидуальной гонке. Именно этот результат позволил "сине-желтым" не только избежать "сухого" турнира, но и попасть в тройку лучших в общем зачете.

Для самой Анастасии - это было второе "золото" чемпионатов Европы в карьере: ранее она триумфовала в спринте в 2023 году.

Кроме Меркушиной, близким к наградам был Денис Насыко. В спринте он финишировал пятым и попал в цветочную церемонию - это лучший мужской результат Украины в Шушене.

Третьи в медальном зачете

Несмотря на лишь одну награду, украинцы сумели замкнуть тройку лучших сборных чемпионата. Триумфовали на турнире французы, которые завоевали 13 наград, 5 из которых - золотые.

Итоговый медальный зачет ЧЕ-2026:

Франция - 5 золотых + 2 серебряные + 6 бронзовых = 13 Норвегия - 2+2+1 = 6 Украина - 1+0+0 = 1 Германия - 0+3+1 = 4 Италия - 0+1+0 = 1

Для Украины это первый финиш в топ-3 медального зачета с 2023 года. Тогда команда также завершила турнир с одним "золотом".

Результат стал шагом вперед по сравнению с прошлым Евро, где украинцы остались без наград. Нынешнее выступление позволило избежать повторения антирекорда.

Исторически же самым успешным для "сине-желтых" остается чемпионат Европы-2012, где команда получила сразу восемь медалей.