RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украина с "золотом" и в топе: итоги чемпионата Европы по биатлону-2026

Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

В норвежском Шушене финишировал чемпионат Европы-2026 по биатлону. Сборная Украины сделала шаг вперед по сравнению с прошлогодним Евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

"Золото" Меркушиной

Главным достижением Украины на Евро-2026 стала победа Анастасии Меркушиной в индивидуальной гонке. Именно этот результат позволил "сине-желтым" не только избежать "сухого" турнира, но и попасть в тройку лучших в общем зачете.

Для самой Анастасии - это было второе "золото" чемпионатов Европы в карьере: ранее она триумфовала в спринте в 2023 году.

Кроме Меркушиной, близким к наградам был Денис Насыко. В спринте он финишировал пятым и попал в цветочную церемонию - это лучший мужской результат Украины в Шушене.

Третьи в медальном зачете

Несмотря на лишь одну награду, украинцы сумели замкнуть тройку лучших сборных чемпионата. Триумфовали на турнире французы, которые завоевали 13 наград, 5 из которых - золотые.

Итоговый медальный зачет ЧЕ-2026:

  1. Франция - 5 золотых + 2 серебряные + 6 бронзовых = 13
  2. Норвегия - 2+2+1 = 6
  3. Украина - 1+0+0 = 1
  4. Германия - 0+3+1 = 4
  5. Италия - 0+1+0 = 1

Для Украины это первый финиш в топ-3 медального зачета с 2023 года. Тогда команда также завершила турнир с одним "золотом".

Результат стал шагом вперед по сравнению с прошлым Евро, где украинцы остались без наград. Нынешнее выступление позволило избежать повторения антирекорда.

Исторически же самым успешным для "сине-желтых" остается чемпионат Европы-2012, где команда получила сразу восемь медалей.

Читайте РБК-Украина в Google News
БиатлонСборная Украины