Первое золото Украины на Евро-2026 по биатлону: Меркушина выиграла индивидуалку

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала первую награду высшей пробы для национальной сборной на континентальном первенстве 2026 года. Украинка продемонстрировала идеальную меткость в Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Феноменальная точность: как Меркушина покорила Шушен

Старт чемпионата Европы-2026 в норвежском Шушене стал триумфальным для лидера украинской команды.

В индивидуальной гонке Анастасия Меркушина сумела опередить ближайших преследовательниц благодаря безупречной работе на огневых рубежах.

Украинка не допустила ни одной ошибки на четырех этапах стрельбы, что позволило ей избежать штрафных минут.

Помимо "чистой" стрельбы, Меркушина продемонстрировала высокую скорость на огневых позициях, войдя в пятнадцать самых быстрых атлеток по этому показателю.

В финишном протоколе Анастасия опередила итальянку Самуэлу Комолу лишь на 3 секунды, а бронзовый призер из Франции Вольдия Галмас-Полен проиграла украинке почти 5 секунд.

Результаты сборной Украины и изменения в составе

Украина была представлена в гонке четырьмя спортсменками, хотя изначально в заявку входило шесть биатлонисток. Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк снялись с дистанции непосредственно перед началом соревнований.

Среди других представительниц "сине-желтых" высокий результат показала Валерия Дмитренко. Несмотря на один промах на первом рубеже, она сумела закрепиться в топ-20, заняв 19-ю строчку.

Надежда Белкина и Лилия Стеблина финишировали на 31-м и 79-м местах соответственно.

ЧЕ-2026. Результаты женской индивидуальной гонки:

Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0+0) 45:33.9 Самуэла Комола (Италия, 0+0+0+0+1) +3.0 Вольдия Галмас-Полен (Франция, 0+1+1+0) +4.8

...

19. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +2:26.5

31. Надежда Белкина (Украина, 1+0+1+0) +4:05.0

79. Лилия Стеблина (Украина, 2+3+1+1) +8:25.0

Где смотреть следующие старты

Континентальное первенство продолжится в пятницу, 30 января. В программе соревнований запланированы спринтерские гонки у мужчин и женщин.

Прямую трансляцию событий из Норвегии обеспечивает официальный вещатель "Суспільне Спорт" на своих цифровых платформах и местных телеканалах.