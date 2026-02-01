Україна з "золотом" і в топі: підсумки чемпіонату Європи з біатлону-2026

"Золото" Меркушиної

Головним здобутком України на Євро-2026 стала перемога Анастасії Меркушиної в індивідуальній гонці. Саме цей результат дозволив "синьо-жовтим" не лише уникнути "сухого" турніру, а й потрапити до трійки найкращих у загальному заліку.

Для самої Анастасії – це було друге "золото" чемпіонатів Європи в кар'єрі: раніше вона тріумфувала у спринті в 2023 році.

Окрім Меркушиної, близьким до нагород був Денис Насико. У спринті він фінішував п'ятим і потрапив до квіткової церемонії – це найкращий чоловічий результат України в Шушені.

Треті в медальному заліку

Попри лише одну нагороду, українці зуміли замкнути трійку найкращих збірних чемпіонату. Тріумфували на турнірі французи, які вибороли 13 нагород, 5 з яких – золоті.

Підсумковий медальний залік ЧЄ-2026:

Франція – 5 золотих + 2 срібні + 6 бронзових = 13 Норвегія – 2+2+1 = 6 Україна – 1+0+0 = 1 Німеччина – 0+3+1 = 4 Італія – 0+1+0 = 1

Для України це перший фініш у топ-3 медального заліку з 2023 року. Тоді команда також завершила турнір із одним "золотом".

Результат став кроком уперед у порівнянні з минулим Євро, де українці залишилися без нагород. Нинішній виступ дозволив уникнути повторення антирекорду.

Історично ж найуспішнішим для "синьо-жовтих" залишається чемпіонат Європи-2012, де команда здобула одразу вісім медалей.