Украинский биатлонист близок к медали: Насико вошел в топ-5 на чемпионате Европы
Украинский биатлонист Денис Насико продемонстрировал лучший результат в карьере на уровне чемпионатов Европы. В норвежском Шушене он закрыл все мишени и вошел в топ-5 сильнейших в спринтерской гонке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Исторический успех Насика
Украинский снайпер продемонстрировал безупречную работу на обоих огневых рубежах.
Благодаря "чистой" стрельбе Денис сумел навязать борьбу лидерам и финишировал на пятой позиции, проиграв победителю гонки французу Дамьяну Леве 40,1 секунды.
Этот показатель стал новым личным рекордом спортсмена на чемпионатах Европы.
Предыдущим топ-достижением Насика было 15-е место в индивидуальной гонке на Евро-2022. Кроме того, украинец второй раз в карьере принял участие в цветочной церемонии в рамках личных стартов.
Результаты других украинцев
Артем Тищенко также закрыл 10 из 10 мишеней, однако из-за более низкой скорости на трассе занял 22-е место.
Еще один представитель Украины Роман Боровик с "нулем" в графе промахов стал 53-м, что позволило ему квалифицироваться в гонку преследования.
Чемпионат Европы. Шушен (Норвегия). Спринт, мужчины:
- Дамьян Леве (Франция, 0+0) 25:02.1
- Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +9.7
- Гаэтан Патурель (Франция, 0+0) +13.4
- Артту Хейкинен (Финляндия, 0+1) +37.0
- Денис Насико (Украина, 0+0) +40.1
- Леонард Пфунд (Германия, 0+1) +43.9
...
- 22. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +1:30.4
- 53. Роман Боровик (Украина, 0+0) +2:24.5
- 62. Богдан Цымбал (Украина, 1+2) +2:45.6
- 82. Михаил Хмиль (Украина, 3+1) +3:24.6
- 91. Александр Пономаренко (Украина, 1+2) +3:41.5
Другие представители национальной сборной не смогли попасть в топ-60:
- Богдан Цымбал и Александр Пономаренко допустили три ошибки на стрельбе и завершили соревнования досрочно.
- Михаил Хмиль с четырьмя промахами оказался в девятом десятке финишного протокола.
Победу праздновал француз Дамьян Леве, серебро получил хозяин трассы Исак Фрей, а тройку призеров закрыл еще один представитель Франции Гаэтан Патурель.
Где смотреть биатлон
Прямые трансляции чемпионата Европы доступны на онлайн-платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Общественного Вещания.
Ранее мы писали, что МОК принял решение об участии россиян в Олимпиаде в случае подписания мирного соглашения.
Также мы сообщали, что стартовала эстафета зимней Олимпиады-2026.