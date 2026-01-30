ua en ru
Украинский биатлонист близок к медали: Насико вошел в топ-5 на чемпионате Европы

Пятница 30 января 2026 18:16
UA EN RU
Украинский биатлонист близок к медали: Насико вошел в топ-5 на чемпионате Европы Денис Насико (фото: instagram.com/nasyko_denis)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский биатлонист Денис Насико продемонстрировал лучший результат в карьере на уровне чемпионатов Европы. В норвежском Шушене он закрыл все мишени и вошел в топ-5 сильнейших в спринтерской гонке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Исторический успех Насика

Украинский снайпер продемонстрировал безупречную работу на обоих огневых рубежах.

Благодаря "чистой" стрельбе Денис сумел навязать борьбу лидерам и финишировал на пятой позиции, проиграв победителю гонки французу Дамьяну Леве 40,1 секунды.

Этот показатель стал новым личным рекордом спортсмена на чемпионатах Европы.

Предыдущим топ-достижением Насика было 15-е место в индивидуальной гонке на Евро-2022. Кроме того, украинец второй раз в карьере принял участие в цветочной церемонии в рамках личных стартов.

Результаты других украинцев

Артем Тищенко также закрыл 10 из 10 мишеней, однако из-за более низкой скорости на трассе занял 22-е место.

Еще один представитель Украины Роман Боровик с "нулем" в графе промахов стал 53-м, что позволило ему квалифицироваться в гонку преследования.

Чемпионат Европы. Шушен (Норвегия). Спринт, мужчины:

  1. Дамьян Леве (Франция, 0+0) 25:02.1
  2. Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +9.7
  3. Гаэтан Патурель (Франция, 0+0) +13.4
  4. Артту Хейкинен (Финляндия, 0+1) +37.0
  5. Денис Насико (Украина, 0+0) +40.1
  6. Леонард Пфунд (Германия, 0+1) +43.9

...

  • 22. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +1:30.4
  • 53. Роман Боровик (Украина, 0+0) +2:24.5
  • 62. Богдан Цымбал (Украина, 1+2) +2:45.6
  • 82. Михаил Хмиль (Украина, 3+1) +3:24.6
  • 91. Александр Пономаренко (Украина, 1+2) +3:41.5

Другие представители национальной сборной не смогли попасть в топ-60:

  • Богдан Цымбал и Александр Пономаренко допустили три ошибки на стрельбе и завершили соревнования досрочно.
  • Михаил Хмиль с четырьмя промахами оказался в девятом десятке финишного протокола.

Победу праздновал француз Дамьян Леве, серебро получил хозяин трассы Исак Фрей, а тройку призеров закрыл еще один представитель Франции Гаэтан Патурель.

Где смотреть биатлон

Прямые трансляции чемпионата Европы доступны на онлайн-платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Общественного Вещания.

Ранее мы писали, что МОК принял решение об участии россиян в Олимпиаде в случае подписания мирного соглашения.

Также мы сообщали, что стартовала эстафета зимней Олимпиады-2026.

Биатлон Сборная Украины
