Провал на одном этапе: Украина драматично потеряла медальный шанс на Евро-2026 по биатлону

Последний соревновательный день чемпионата Европы по биатлону в норвежском Шушене начался мужской эстафетой.

О результатах гонки и выступлении отечественных спортсменов - рассказывает РБК-Украина .

Топ-3 на экваторе

Сборную Украины в гонке представили Артем Тищенко, Денис Насико, Роман Боровик и Богдан Цымбал.

Тищенко открывал эстафету для Украины и завершил свой отрезок на шестой позиции.

Вторым бежал Насыко, который сумел значительно улучшить положение команды. После точной стрельбы и быстрой работы на дистанции он передал эстафету вторым.

Ключевые потери произошли на третьем отрезке. Боровик уже после первой стрельбы откатился на шестую позицию. Далее темп только падал: эстафету он передал девятым.

Цымбал имел шанс отыграть несколько позиций, однако стабильности не хватило. После последней стрельбы украинец шел восьмым, но на финишном круге уступил сопернику из Чехии.

В итоге сборная Украины завершила гонку девятой.

Кто стал победителем

Победу в эстафете отпраздновала сборная Норвегии. Второй стала Германия. А главную тройку замкнула Франция.

Результаты мужской эстафеты:

Норвегия (1+8) - 1:17:08.4 Германия (2+10) +6.5 Франция (1+13) +55.2 Италия (2+10) +1:45.4 Швеция (2+11) +2:05.7

...9. Украина (0+11) +2:59.5

Последняя гонка Евро по биатлону - женская эстафета - состоится сегодня в 14:40 по киевскому времени.