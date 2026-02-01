Провал на одном этапе: Украина драматично потеряла медальный шанс на Евро-2026 по биатлону
Последний соревновательный день чемпионата Европы по биатлону в норвежском Шушене начался мужской эстафетой.
О результатах гонки и выступлении отечественных спортсменов - рассказывает РБК-Украина.
Топ-3 на экваторе
Сборную Украины в гонке представили Артем Тищенко, Денис Насико, Роман Боровик и Богдан Цымбал.
Тищенко открывал эстафету для Украины и завершил свой отрезок на шестой позиции.
Вторым бежал Насыко, который сумел значительно улучшить положение команды. После точной стрельбы и быстрой работы на дистанции он передал эстафету вторым.
Ключевые потери произошли на третьем отрезке. Боровик уже после первой стрельбы откатился на шестую позицию. Далее темп только падал: эстафету он передал девятым.
Цымбал имел шанс отыграть несколько позиций, однако стабильности не хватило. После последней стрельбы украинец шел восьмым, но на финишном круге уступил сопернику из Чехии.
В итоге сборная Украины завершила гонку девятой.
Кто стал победителем
Победу в эстафете отпраздновала сборная Норвегии. Второй стала Германия. А главную тройку замкнула Франция.
Результаты мужской эстафеты:
- Норвегия (1+8) - 1:17:08.4
- Германия (2+10) +6.5
- Франция (1+13) +55.2
- Италия (2+10) +1:45.4
- Швеция (2+11) +2:05.7
- ...9. Украина (0+11) +2:59.5
Последняя гонка Евро по биатлону - женская эстафета - состоится сегодня в 14:40 по киевскому времени.
