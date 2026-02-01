ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Провал на одном этапе: Украина драматично потеряла медальный шанс на Евро-2026 по биатлону

Воскресенье 01 февраля 2026 13:38
UA EN RU
Провал на одном этапе: Украина драматично потеряла медальный шанс на Евро-2026 по биатлону Денис Насико передал эстафету вторым (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Последний соревновательный день чемпионата Европы по биатлону в норвежском Шушене начался мужской эстафетой.

О результатах гонки и выступлении отечественных спортсменов - рассказывает РБК-Украина.

Топ-3 на экваторе

Сборную Украины в гонке представили Артем Тищенко, Денис Насико, Роман Боровик и Богдан Цымбал.

Тищенко открывал эстафету для Украины и завершил свой отрезок на шестой позиции.

Вторым бежал Насыко, который сумел значительно улучшить положение команды. После точной стрельбы и быстрой работы на дистанции он передал эстафету вторым.

Ключевые потери произошли на третьем отрезке. Боровик уже после первой стрельбы откатился на шестую позицию. Далее темп только падал: эстафету он передал девятым.

Цымбал имел шанс отыграть несколько позиций, однако стабильности не хватило. После последней стрельбы украинец шел восьмым, но на финишном круге уступил сопернику из Чехии.

В итоге сборная Украины завершила гонку девятой.

Кто стал победителем

Победу в эстафете отпраздновала сборная Норвегии. Второй стала Германия. А главную тройку замкнула Франция.

Результаты мужской эстафеты:

  1. Норвегия (1+8) - 1:17:08.4
  2. Германия (2+10) +6.5
  3. Франция (1+13) +55.2
  4. Италия (2+10) +1:45.4
  5. Швеция (2+11) +2:05.7
  • ...9. Украина (0+11) +2:59.5

Последняя гонка Евро по биатлону - женская эстафета - состоится сегодня в 14:40 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали о первом "золоте" Украины на Евро-2026 по биатлону.

Также мы сообщали, что биатлон на Олимпиаде-2026 примет рекордное количество зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Сборная Украины
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве