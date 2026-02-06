ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

С камбэком и голом дебютанта: хоккейная сборная Украины обыграла соперника по ЧМ в Кубке наций

Пятница 06 февраля 2026 19:08
UA EN RU
С камбэком и голом дебютанта: хоккейная сборная Украины обыграла соперника по ЧМ в Кубке наций Украина победила Польшу (фото: ФХУ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по хоккею одержала победу во втором матче февральского окна Европейского кубка наций. "Сине-желтые" одолели Польшу и реабилитировались после обидного поражения от Великобритании на старте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Европейский кубок наций по хоккею

Украина - Польша - 4:2

Шайбы Украины: Бузоверя, Мережко, Гребеник, Куприянов

Как прошел матч

Украинцы активно начали встречу и быстро открыли счет - уже на второй минуте отличился Артем Бузоверя, для которого эта шайба стала дебютной в составе национальной команды.

Впрочем, еще до первого перерыва поляки перехватили инициативу и дважды поразили ворота украинцев. Поэтому после стартового периода Польша вела - 2:1.

Ключевым стал второй игровой отрезок. Сначала Александр Мережко реализовал большинство и восстановил паритет, а через две минуты Артем Гребеник вывел "сине-желтых" вперед.

Украинцы прибавили в движении и начали контролировать игру, не позволяя сопернику создавать опасные моменты. В заключительном периоде Илларион Куприянов закрепил преимущество, установив окончательный счет - 4:2.

Отметим, что сборная Польши является будущим соперником "сине-желтых" на ЧМ-2026 в дивизионе 1А. Турнир пройдет 2-8 мая в Польше.

Что дальше

После двух матчей в активе сборной Украины одна победа и одно поражение в овертайме.

Следующий поединок украинцы проведут 7 февраля против Словении - представителя элитного дивизиона чемпионата мира. Эта игра стартует в 16:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины U-20 узнала всех соперников на ЧМ-2026 по хоккею.

Также мы писали, что Международная федерация хоккея проигнорировала рекомендации МОК относительно россиян с белорусами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хоккей
Новости
Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года
Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ