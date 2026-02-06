С камбэком и голом дебютанта: хоккейная сборная Украины обыграла соперника по ЧМ в Кубке наций
Сборная Украины по хоккею одержала победу во втором матче февральского окна Европейского кубка наций. "Сине-желтые" одолели Польшу и реабилитировались после обидного поражения от Великобритании на старте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Европейский кубок наций по хоккею
Украина - Польша - 4:2
Шайбы Украины: Бузоверя, Мережко, Гребеник, Куприянов
Как прошел матч
Украинцы активно начали встречу и быстро открыли счет - уже на второй минуте отличился Артем Бузоверя, для которого эта шайба стала дебютной в составе национальной команды.
Впрочем, еще до первого перерыва поляки перехватили инициативу и дважды поразили ворота украинцев. Поэтому после стартового периода Польша вела - 2:1.
Ключевым стал второй игровой отрезок. Сначала Александр Мережко реализовал большинство и восстановил паритет, а через две минуты Артем Гребеник вывел "сине-желтых" вперед.
Украинцы прибавили в движении и начали контролировать игру, не позволяя сопернику создавать опасные моменты. В заключительном периоде Илларион Куприянов закрепил преимущество, установив окончательный счет - 4:2.
Отметим, что сборная Польши является будущим соперником "сине-желтых" на ЧМ-2026 в дивизионе 1А. Турнир пройдет 2-8 мая в Польше.
Что дальше
После двух матчей в активе сборной Украины одна победа и одно поражение в овертайме.
Следующий поединок украинцы проведут 7 февраля против Словении - представителя элитного дивизиона чемпионата мира. Эта игра стартует в 16:00 по киевскому времени.
Ранее мы сообщили, что сборная Украины U-20 узнала всех соперников на ЧМ-2026 по хоккею.
Также мы писали, что Международная федерация хоккея проигнорировала рекомендации МОК относительно россиян с белорусами.