Вильнюс может стать хабом для экспорта оружия в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и его литовский коллега Гитанас Науседа обсудили военное сотрудничество, поддержку украинской энергосистемы и новые оборонные инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Предложение Литвы по экспортной платформе оружия

Отдельное внимание во время встречи было уделено военному взаимодействию и развитию совместных оборонных проектов. По словам президента, Литва предложила открыть в Вильнюсе экспортную платформу оружия, которая может стать инструментом для усиления оборонных возможностей Украины и партнеров.

Также обсуждалась поддержка инициативы PURL и сотрудничество в рамках программы SAFE.

Поддержка энергетики и ПВО Украины

Зеленский проинформировал Науседу о ежедневных российских атаках на украинскую энергетическую инфраструктуру и актуальных потребностях Украины для обеспечения энергетической устойчивости и усиления противовоздушной обороны.

Он поблагодарил Литву за конкретную помощь: страна уже приняла решение передать украинским городам и громадам почти сотню генераторов.

"Наша дипломатия тоже среди важнейших вопросов переговоров. Поделился свежими деталями дипломатической работы ради мира - о встречах в Абу-Даби украинской, американской и российской делегаций. Украина, как и всегда, делает все возможное со своей стороны для окончания войны", - заявил Зеленский.