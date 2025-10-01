Украина U-19 пробилась в полуфинал Евро-2025: следующий соперник уже известен

Юниорская сборная Украины по футзалу пробилась в полуфинал чемпионата Европы-2025. В решающем матче группового этапа команда Игоря Москвичева одолела Италию со счетом 2:0.

О том, как сыграли "сине-желтые" - рассказывает РБК-Украина .

Украина во второй раз в истории переиграла Италию

"Сине-желтые" начали турнир с победы над хозяевами чемпионата, Молдовой (7:0).

Во втором туре украинцы уступили действующим чемпионам Европы Португалии (0:4). Таким образом, встреча с Италией имела определяющее значение для выхода в плейофф.

Напомним, команды уже встречались на Евро-2023, и тогда минимальную победу одержали итальянцы (2:1).

Как проходил матч

Первый тайм завершился без голов. При этом сборная Украины имела незначительное преимущество по ударам в створ ворот - 13:10. Голкипер Иван Белимов несколько раз спас команду от пропущенного мяча.

В начале второго тайма Назар Першин имел шанс открыть счет, но его удар приняла стойка.

Впоследствии именно он стал автором голевой передачи: на 27-й минуте Першин прострелил с фланга, а Александр Шпак после добивания открыл счет.

Итальянцы активизировались, но снова несколько раз команду выручил Белимов. На 36-й минуте украинцы дважды попали в перекладину, но на 39-й минуте Першин таки удвоил преимущество, забив в пустые ворота.

Матч завершился победой сборной Украины - 2:0.

Турнирное положение

Благодаря этой победе Украина завершила групповой этап на втором месте в квартете А с 6 очками и в третий раз подряд вышла в полуфинал юниорского Евро.

Группа А:

Португалия - 9 очков (21:1) Украина 0 6 (9:4) Италия - 3 (8:11) Молдова - 0 (2:24)

Кто станет соперником

В полуфинале "сине-желтые" сыграют против двукратных чемпионов Европы, сборной Испании. Испанцы выиграли все три матча в группе В: одолели Турцию (3:0), Чехию (3:2) и Словению (6:2).

Матч Испания - Украина состоится 3 октября в 18:00 по киевскому времени.