Представили официальный мяч чемпионата мира-2026: в чем его уникальность (фото)
Немецкий бренд Adidas представил "Трионда" - официальный мяч для ЧМ-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х производителя.
Символика и дизайн
Мяч получил название "Трионда" (Trionda), сочетающее в себе сразу две идеи.
"Tri" означает три страны-хозяева ЧМ-2026 - США, Канаду и Мексику, которые символизируют соответствующие цвета: синий, красный и зеленый. А "onda" в переводе с испанского - волна или настроение, что отражено в волнистом узоре.
Климатические испытания
Это первый в истории чемпионатов мира мяч, созданный специально для различных климатических условий.
Турнир состоится в 16 городах - от северного канадского Ванкувера до жаркого Мехико. Влажность, температура и высота над уровнем моря стали главными критериями при испытаниях.
Adidas тестировала мяч сначала в лабораториях, а затем на поле в нескольких городах-хозяевах с участием игроков из МЛС и мексиканской лиги.
Искусственный интеллект внутри
"Трионда", как и предыдущий "Аль Рихла" (мяч для ЧМ-2022 в Катаре), оснащен чипом для сбора данных, но теперь он расположен сбоку.
Благодаря ИИ система помогает арбитрам принимать более точные и быстрые решения, а также фиксирует новые метрики для аналитики футбола - от количества касаний во время дриблинга до скоростных нагрузок.
Самый протестированный мяч в истории
Adidas отмечает, что "Трионда" прошел рекордное количество испытаний. Компания учла критику предыдущих моделей - "Джабулани" (ЧМ-2010) и "Телстар" (ЧМ-2018), которые считались слишком непредсказуемыми.
Новый мяч состоит из четырех панелей, тогда как "Аль Рихла" имел 20. Это позволило улучшить аэродинамику, стабильность в полете и точность ударов.
В тестированиях участвовали как любители, так и профессиональные игроки, а также ученые из университета Лафборо (Великобритания), где мяч проверяли в ветровых туннелях.
Первый официальный матч
Национальные сборные, которые пробьются в финал ЧМ-2026, получат новый мяч для тренировок за несколько месяцев до старта турнира.
А первый официальный матч сыграют "Триондой" 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.
Ранее мы писали, что Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026.
Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.