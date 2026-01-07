"В США еще не было боя за титул абсолютного чемпиона". Менеджер Усика назвал новые приоритеты

Интерес к бою с Уайлдером подтвердился

Директор команды Усика Александр Лапин в очередной раз подтвердил, что главным кандидатом в соперники украинца в следующем поединке является Деонтей Уайлдер, а сам бой планируется провести в США.

"Обсуждения ведутся сразу по нескольким направлениям, и оказалось, что интерес к этому бою в США значительно превысил ожидания. В ближайшее время ситуация станет более понятной", - сказал Лапин.

Масштаб имеет значение

Директор Usyk17 также отметил, что проведение боя в США давно является приоритетом для Усика, а сроки организации поединка совпадают с долгосрочной стратегией украинского чемпиона.

Относительно места проведения боя Лапин подчеркнул важность максимально вместительной арены.

"В первую очередь все зависит от количества зрителей - чем больше арена, тем лучше. Масштаб имеет значение".

США еще такого не видели

Кроме того, Лапин намекнул, что поединок с Уайлдером может стать не последним выступлением Усика в США.

"В боксе возможно все, особенно сейчас. Мы видим, как активно развивается этот спорт и сколько делается для того, чтобы сделать его больше, ярче и привлекательнее. В то же время есть и другие интересные опции. Боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе на территории США еще никогда не было - и это очень мощная и захватывающая сюжетная линия", - высказался представитель украинского чемпиона.

Бои Усика в США

Первая попытка заявить о себе за океаном была у Усика в 2016-2017 годах.

Он провел в США два поединка в крузервейте - против Табисо Мчуну из ЮАР и местного бойца Майкла Хантера. Обе встречи завершились победой украинца, но интересных предложений от американский промоутерских компаний не поступило. И Усик вернулся к выступлениям в Европе.

Вторая попытка состоялась в октябре 2019 года. После завоевания титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, Усик именно в США дебютировал в хевивейте.

В поединке, состоявшемся в Чикаго, соперник украинца - американец Чазз Уизерспун отказался продолжать бой после седьмого раунда. Однако и этот успех местных боксерских боссов не заинтересовал.

После этого Усик сконцентрировался на британском рынке, поочередно побив всех топовых боксеров этой страны.