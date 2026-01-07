UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"У США ще не було бою за титул абсолютного чемпіона". Менеджер Усика назвав нові пріоритети

Фото: Олександр Усик вкотре спробує підкорити США (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Олександр Усик може провести декілька наступних поєдинків у Сполучених Штатах Америки. Бій с Деонтеєм Вайлдером – лише початок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Boxing News.

Інтерес до бою з Вайлдером

Директор команди Усика Олександр Лапін вкотре підтвердив, що головним кандидатом у суперники українця в наступному поєдинку є Деонтей Вайлдер, а сам бій планується провести в США.

"Обговорення ведуться одразу за кількома напрямками, і виявилося, що інтерес до цього бою в США значно перевищив очікування. Найближчим часом ситуація стане зрозумілішою", - сказав Лапін.

Масштаб має значення

Директор Usyk17 також зазначив, що проведення бою в США давно є пріоритетом для Усика, а терміни організації поєдинку збігаються з довгостроковою стратегією українського чемпіона.

Щодо місця проведення бою Лапін підкреслив важливість максимально місткої арени.

"Передусім усе залежить від кількості глядачів – чим більша арена, тим краще. Масштаб має значення".

США ще такого не бачили

Крім того, Лапін натякнув, що поєдинок з Вайлдером може стати не останнім виступом Усика в США.

"У боксі можливо все, особливо зараз. Ми бачимо, як активно розвивається цей спорт і скільки робиться для того, щоб зробити його більшим, яскравішим і привабливішим. Водночас є й інші цікаві опції. Бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі на території США ще ніколи не було – і це дуже потужна та захоплива сюжетна лінія", – висловився представник українського чемпіона.

Бої Усика в США

Перша спроба заявити про себе за океаном була в Усика в 2016-2017 роках.

Він провів у США два поєдинки в крузервейті – проти Табісо Мчуну з ЮАР та місцевого бійця Майкла Хантера. Обидві зустрічі завершилися перемогою українця, але цікавих пропозицій від американський промоутерських компаній не надійшло. І Усик повернувся до виступів у Європі.

Друга спроба відбулася в жовтні 2019 року. Після здобуття титулу абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, Усик саме в США дебютував у хевівейті.

У поєдинку, що відбувся в Чикаго, суперник українця – американець Чазз Візерспун відмовився продовжувати бій після сьомого раунду. Проте й цей успіх місцевих боксерських босів не зацікавив.

Після цього Усик сконцентрувався на британському ринку, по черзі побивши усіх топових боксерів цієї країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
БоксОлександр УсикДеонтей Уайлдер