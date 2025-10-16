Цыганков перед матчем с "Барселоной" предстал в новом образе из вселенной "Звездных войн"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста .

Не только джедай

Цыганков давно не скрывает своей любви к культовой саге "Звездные войны". На этот раз 27-летний украинец предстал в образе Дина Джарина - главного героя сериала "Мандалорец", роль которого исполняет актер Педро Паскаль.

"Я имею в виду, что просто люблю это", - подписал фото футболист, вспомнив официальную страницу "Звездных войн".

Для Цыганкова это не первое "звездное" появление. Ранее он неоднократно праздновал забитые мячи, имитируя световой меч - символ джедаев. Таким образом он не только радовал болельщиков, но и подчеркивал свое увлечение киновселенной.

Восстанавливается после травмы

Сейчас вингер "Жироны" завершает восстановление после травмы, из-за которой сыграл лишь два матча в сезоне-2025/26.

На последних тренировках команды он работал на поле, однако не с общей группой, а по индивидуальной программе.

Сейчас его появление в составе команды - под вопросом. "Жирона" следующий матч в рамках 9-го тура Ла Лиги проведет на выезде с "Барселоной". Игра состоится в субботу, 18 октября, в 17:15 по киевскому времени.

После победы в 8-м туре над "Валенсией" (2:1), "Жирона" покинула последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице. Но все еще находится в зоне вылета (18-е место).