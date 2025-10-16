ua en ru
Риск первого блина: Украина проведет решающий матч с Исландией на неизвестной арене

Четверг 16 октября 2025 09:57
Риск первого блина: Украина проведет решающий матч с Исландией на неизвестной арене Фото: Стадион "Легия" в Варшаве (facebook.com/StadionLegii)
Автор: Андрей Костенко

Домашний поединок отборочного турнира ЧМ-2026 против Исландии, который состоится 16 ноября, сборная Украины проведет на стадионе, где ранее никогда не играла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Где состоится матч

Поединок, в котором будет решаться, кто из соперников продолжит борьбу за выход на мундиаль, пройдет в польской столице - Варшаве, на стадионе "Легия".

На этом стадионе "сине-желтые" сыграют впервые в истории. Ранее сборная Украины дважды играла в Варшаве, но на другой арене - Народовом стадионе.

22 марта 2013 года в рамках отбора к ЧМ-2014 наши футболисты победили поляков - 3:1, благодаря точным ударам Андрея Ярмоленко, Олега Гусева и Романа Зозули.

А 7 июня 2024 года в товарищеском поединке уступили хозяевам - 1:3. Единственный мяч в составе гостей записал на свой счет Артем Довбик.

Что известно о стадионе

Стадион Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского построен в 1930 году. Он является собственностью города, но исторически является домашним для клуба "Легия". Футбольный клуб официально арендует арену, поэтому его название также используется, как название стадиона.

Перед Евро-2012 состоялась масштабная реконструкция, после которой, в частности, были расширены трибуны. Теперь стадион может вместить 33 тысячи зрителей.

В сезоне-2022/23 на этой арене свои еврокубковые матчи проводил донецкий "Шахтер".

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026

После четырех туров "сине-желтые" с 7-ю очками занимают второе место в группе D. Это на три меньше, чем у лидера - сборной Франции.

Турнирная таблица группы D после 4-х туров

  1. Франция - 10 очков (мячи - 9:3)
  2. Украина - 7 (8:7)
  3. Исландия - 4 (11:9)
  4. Азербайджан - 1 (2:11)

&quot;Відіграли на максимумі&quot;: як Ребров оцінив перемогу над Азербайджаном

Оставшиеся матчи

13 ноября

  • Франция - Украина
  • Азербайджан - Исландия

16 ноября

  • Украина - Исландия
  • Азербайджан - Франция

Победитель квартета напрямую выходит на чемпионат мира, а команда, которая финиширует второй - будет играть в раунде плей-офф, где нужно будет пройти двух соперников.

Ранее мы сообщили, что Андрей Шевченко получил высокую должность в ФИФА.

Также читайте, сколько очков надо добыть сборной Украины для выхода на ЧМ-2026.

