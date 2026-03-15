Меган Маркл обвинили в "промывании мозгов" Гарри: как они отреагировали на скандальные слова

11:56 15.03.2026 Вс
Новый виток скандала между Сассексами и дворцом спровоцировали отрывки из резонансной биографии
Иванна Пашкевич
Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Принц Гарри и Меган Маркл резко отреагировали на отрывки из новой книги Тома Бауэра, в которой королеве Камилле приписали заявление о том, что герцогиня Сассекская якобы "промыла мозги" мужу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Из-за чего разгорелся новый скандал

В биографии говорится о том, что в королевской семье якобы давно опасались влияния герцогини Сассекской на Гарри, а конфликт между супругами и остальными монархами только усиливался.

Особенно громкий резонанс вызвала фраза, которую автор приписывает королеве Камилле.

По утверждению Бауэра, во время одного из частных разговоров она якобы сказала о жене принца Гарри: "Меган промыла мозги Гарри".

Впрочем, представитель герцогов Сассекских оперативно отреагировал на такие упреки и резко отверг их.

В заявлении он также раскритиковал самого автора книги.

"Это человек, который публично заявил: "Монархия фактически зависит от фактического уничтожения Сассексов из нашей жизни", - слова, которые говорят сами за себя", - заявил представитель принца Гарри и Меган Маркл.

"Он сделал карьеру на построении все более сложных теорий о людях, которых он не знает и с которыми никогда не встречался. Тех, кто интересуется фактами, будут искать в другом месте, а те, кто ищет безумные теории заговора и мелодраму, точно знают, где его найти", - добавил он.

В своей книге Бауэр описывает, что серьезное напряжение между Гарри, Меган и другими членами королевской семьи начало нарастать почти сразу после свадьбы пары в 2018 году.

По его версии, даже обычная встреча братьев переросла в конфликт. В частности, автор утверждает, что во время одного из разговоров Меган якобы резко обратилась к принцу Уильяму словами: "Если вы не возражаете, уберите свой палец с моего лица".

В публикации также отмечается, что в семье якобы все больше опасались изменений в поведении принца Гарри.

По версии автора, Уильям и Кэтрин воспринимали Меган не как союзницу, а как человека, который может повлиять на баланс внутри монархии.

"Оба, очевидно, рассматривали Меган как угрозу, а не как союзницу", - написал Том Бауэр в книге "Измена: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи".

Бауэр также утверждает, что еще до свадьбы принц Уильям сомневался в этих отношениях и считал, что роман Гарри с Меган развивается слишком стремительно.

В книге говорится, что после отказа от королевских обязанностей и переезда в Калифорнию в 2020 году супруги еще больше дистанцировались от Британии.

Отдельно автор сосредотачивается на медийных и коммерческих проектах Меган в США, а также на попытках пары, как он это видит, формировать новый публичный образ.

Еще одна часть книги посвящена присутствию Гарри и Меган на Играх Непокоренных.

Автор позволяет себе довольно резкие формулировки, из-за чего снова спровоцировал волну критики.

В частности, Бауэр называет турнир "Играми Меган", - такую характеристику использовал Том Бауэр в книге.

На этот тезис уже отреагировали в фонде Invictus Games. Там отметили, что главной целью инициативы является помощь раненым, травмированным и больным военнослужащим и ветеранам, а не создание публичного образа кого-то из известных гостей или основателей.

"Фонд существует для поддержки выздоровления и реабилитации раненых, травмированных и больных военнослужащих и ветеранов со всего мира", - заявил представитель фонда Invictus Games в комментарии Daily Mail.

"Внимание должно оставаться сосредоточенным на том, где ему место - на мужестве, выздоровлении и обществе тех, кто служил", - подчеркнул он.

Отдельные источники, связанные с Играми Непокоренных, также резко раскритиковали позицию автора книги, назвав его оценки оскорбительными для ветеранов и раненых военных.

"Как он смеет. Позор ему", - заявил источник, связанный с Играми Непокоренных, о словах Тома Бауэра.

Сам Бауэр в ответ заявил, что Сассексы, по его мнению, продолжают использовать свой статус и публичность ради личной выгоды.

"К сожалению, они решили продолжать эксплуатировать свои отношения для личной и финансовой выгоды", - сказал Том Бауэр в комментарии The Mirror.

"Я искренне чувствую, что оба Сассекса нанесли такой непоправимый вред нашей королевской семье ради собственной выгоды, что... их молчание было бы чрезвычайно уместным", - добавил Том.

В то же время он подчеркнул, что не ставит под сомнение саму идею Игр Непокоренных, но остался недоволен тем, как, по его мнению, мероприятие выглядело в последнее время.

"Что касается Непокоренных, я писал, что это действительно благородное дело для настоящих героев. Однако то, что я увидел в Ванкувере и Уистлере в прошлом году, не оправдало ожиданий, созданных организаторами", - заявил писатель.

