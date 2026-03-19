"Сколько вам лет?!" Приходько сорвалась и ушла из-за споров о русском языке
Певица Анастасия Приходько эмоционально отреагировала на вопрос относительно русского языка. Артистка устроила скандал и ушла после спора.
Это произошло во время записи интервью Приходько с журналисткой РБК-Украина Юлией Гаюк.
Как Приходько поспорила с журналисткой и вышла из кадра
Во время разговора журналистка подняла тему русского языка и позиции артистки относительно его использования. Этот вопрос вызвал у Приходько резкую реакцию.
Певица пыталась объяснить свою позицию и заявила, что русский язык, на котором она говорит, якобы отличается от того, который используют в РФ.
"Русский язык, на котором говорят в России, и на котором разговариваю я, это как британский и американский. Это киевский диалект", - заявила певица.
Разговор быстро перешел в напряженную дискуссию. Во время спора Приходько начала резко отвечать и задавать встречные вопросы.
"Вы меня оцениваете исключительно по тому, как я разговариваю?" - спросила она.
Журналистка ответила, что оценивает не только язык, но и поступки, однако языковой вопрос для нее также имеет значение.
"Сколько вам лет?! Это мне сейчас у вас попросить возможности дать мне время для того, чтобы начать разговаривать на украинском языке?" - возмутилась Анастасия.
Реакция сети
В комментариях под сообщениями на странице РБК-Украина в Instagram юзеры пишут, что поведение Приходько их возмутило. Они отметили:
- "Настя, вы же разговаривали на родном языке! Что не так?"
- "Иди да подальше со своим диалектом!"
- "Какие счастливые русские, и ждуны, что нашли свою поклонницу в Украине. Ну все, Настя, поймала свою вторую волну славы, после двадцати лет застоя".