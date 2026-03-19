"Сколько вам лет?!" Приходько сорвалась и ушла из-за споров о русском языке

13:30 19.03.2026 Чт
Что именно возмутило Анастасию и чем все завершилось?
aimg Катерина Собкова
"Сколько вам лет?!" Приходько сорвалась и ушла из-за споров о русском языке

Певица Анастасия Приходько эмоционально отреагировала на вопрос относительно русского языка. Артистка устроила скандал и ушла после спора.

Это произошло во время записи интервью Приходько с журналисткой РБК-Украина Юлией Гаюк.

Больше интересного: Валерий Харчишин о Янине Соколовой, походе в политику и конце "Другої ріки"

Как Приходько поспорила с журналисткой и вышла из кадра

Во время разговора журналистка подняла тему русского языка и позиции артистки относительно его использования. Этот вопрос вызвал у Приходько резкую реакцию.

Певица пыталась объяснить свою позицию и заявила, что русский язык, на котором она говорит, якобы отличается от того, который используют в РФ.

"Русский язык, на котором говорят в России, и на котором разговариваю я, это как британский и американский. Это киевский диалект", - заявила певица.

Разговор быстро перешел в напряженную дискуссию. Во время спора Приходько начала резко отвечать и задавать встречные вопросы.

"Вы меня оцениваете исключительно по тому, как я разговариваю?" - спросила она.

Журналистка ответила, что оценивает не только язык, но и поступки, однако языковой вопрос для нее также имеет значение.

"Сколько вам лет?! Это мне сейчас у вас попросить возможности дать мне время для того, чтобы начать разговаривать на украинском языке?" - возмутилась Анастасия.

Реакция сети

В комментариях под сообщениями на странице РБК-Украина в Instagram юзеры пишут, что поведение Приходько их возмутило. Они отметили:

  • "Настя, вы же разговаривали на родном языке! Что не так?"
  • "Иди да подальше со своим диалектом!"
  • "Какие счастливые русские, и ждуны, что нашли свою поклонницу в Украине. Ну все, Настя, поймала свою вторую волну славы, после двадцати лет застоя".

Еще больше интересного:

Анастасия Приходько оправдала русский язык и призвала не навязывать украинский народу

Приходько решила вернуться к русскоязычным песням.

Новости
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО