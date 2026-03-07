Триумфальный старт: Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026

"Золотой" почин Тараса Радя

Открыл счет украинским победам титулованный Тарас Радь. В спринтерской гонке среди атлетов, соревнующихся сидя, украинец продемонстрировал не только самую высокую скорость на трассе, но и ювелирную точность на огневых рубежах.

Еще один украинец Василий Кравчук финишировал на досадном четвертом месте, остановившись в шаге от подиума. Александр Алексик, Павел Баль и Григорий Шимко вошли в топ-15.

Александра Кононова и Людмила Ляшенко (фото: НПК Украины)

Опыт и класс Александры Кононовой

Настоящий мастер-класс продемонстрировала 35-летняя Александра Кононова в классе стоя. Пройдя оба огневых рубежа без промахов, она выиграла свое пятое паралимпийское "золото" в карьере.

Бронзовую награду в этой же дисциплине завоевала еще одна украинка - Людмила Ляшенко, которая даже с одним кругом штрафа смогла удержать позицию в тройке лучших.

Весь пьедестал "сине-желтый"

Наиболее эмоциональным моментом дня стал мужской спринт среди спортсменов с нарушениями зрения. Украинские биатлонисты заняли весь пьедестал почета.

"Золото" завоевал Александр Казик (гайд - Сергей Кучерявый), "серебро" Ярослав Решетинский (гайд - Дмитрий Драгун), "бронзу" - Анатолий Ковалевский (гайд - Александр Мукшин).

Четвертый представитель Украины в этой гонке, Дмитрий Суярко, занял пятое место.

Где немного не хватило

В других видах программы дня Григорию Вовчинскому не хватило лишь 0,2 секунды до бронзовой медали в классе стоя. А в женском спринте для спортсменок с нарушением зрения Оксана Шишкова завершила гонку шестой.

Медальный зачет

Благодаря качеству полученных наград Украина захватила лидерство в медальном зачете. Шесть наград получили также китайские паралимпийцы, но у наших больше "золота".

Медальный зачет 7 марта