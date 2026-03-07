RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Триумфальный старт: Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026

17:50 07.03.2026 Сб
2 мин
Наши параатлеты завоевали шесть наград, оформив полный украинский подиум в биатлоне
aimg Андрей Костенко
Украинские парабиатлонисты (фото: НПК Украины)

Зимние Паралимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо стартовали для "сине-желтой" команды с грандиозного успеха. По итогам первого соревновательного дня, 7 марта, украинцы завоевали шесть медалей в парабиатлоне, что позволило национальной сборной возглавить общекомандный зачет.

"Золотой" почин Тараса Радя

Открыл счет украинским победам титулованный Тарас Радь. В спринтерской гонке среди атлетов, соревнующихся сидя, украинец продемонстрировал не только самую высокую скорость на трассе, но и ювелирную точность на огневых рубежах.

Еще один украинец Василий Кравчук финишировал на досадном четвертом месте, остановившись в шаге от подиума. Александр Алексик, Павел Баль и Григорий Шимко вошли в топ-15.

Александра Кононова и Людмила Ляшенко (фото: НПК Украины)

Опыт и класс Александры Кононовой

Настоящий мастер-класс продемонстрировала 35-летняя Александра Кононова в классе стоя. Пройдя оба огневых рубежа без промахов, она выиграла свое пятое паралимпийское "золото" в карьере.

Бронзовую награду в этой же дисциплине завоевала еще одна украинка - Людмила Ляшенко, которая даже с одним кругом штрафа смогла удержать позицию в тройке лучших.

Весь пьедестал "сине-желтый"

Наиболее эмоциональным моментом дня стал мужской спринт среди спортсменов с нарушениями зрения. Украинские биатлонисты заняли весь пьедестал почета.

"Золото" завоевал Александр Казик (гайд - Сергей Кучерявый), "серебро" Ярослав Решетинский (гайд - Дмитрий Драгун), "бронзу" - Анатолий Ковалевский (гайд - Александр Мукшин).

Четвертый представитель Украины в этой гонке, Дмитрий Суярко, занял пятое место.

Где немного не хватило

В других видах программы дня Григорию Вовчинскому не хватило лишь 0,2 секунды до бронзовой медали в классе стоя. А в женском спринте для спортсменок с нарушением зрения Оксана Шишкова завершила гонку шестой.

Медальный зачет

Благодаря качеству полученных наград Украина захватила лидерство в медальном зачете. Шесть наград получили также китайские паралимпийцы, но у наших больше "золота".

Медальный зачет 7 марта

  1. Украина - 3 "золота" + 1 "серебро" + 2 "бронзы" = 6 медалей
  2. Китай - 2 + 2 + 2 + 2 = 6
  3. Австрия - 2 + 0 + 0 = 2
  4. США - 1 + 1 + 0 = 2
  5. Германия - 1 + 0 + 3 = 4

