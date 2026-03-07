UA

Тріумфальний старт: Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026

17:50 07.03.2026 Сб
2 хв
Наші параатлети завоювали шість нагород, оформивши повний український подіум у біатлоні
aimg Андрій Костенко
Українські парабіатлоністи (фото: НПК України)

Зимові Паралімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стартували для "синьо-жовтої" команди з грандіозного успіху. За підсумками першого змагального дня, 7 березня, українці вибороли шість медалей у парабіатлоні, що дозволило національній збірній очолити загальнокомандний залік.

"Золотий" почин Тараса Радя

Відкрив лік українським перемогам титулований Тарас Радь. У спринтерській гонці серед атлетів, що змагаються сидячи, українець продемонстрував не лише найвищу швидкість на трасі, а й ювелірну точність на вогневих рубежах.

Ще один українець Василь Кравчук фінішував на прикрому четвертому місці, зупинившись за крок від подіуму. Олександр Алексик, Павло Баль та Григорій Шимко увійшли до топ-15.

Олександра Кононова та Людмила Ляшенко (фото: НПК України)

Досвід і клас Олександри Кононової

Справжній майстер-клас продемонструвала 35-річна Олександра Кононова у класі стоячи. Пройшовши обидва вогневі рубежі без промахів, вона виграла своє п'яте паралімпійське "золото" у кар'єрі.

Бронзову нагороду у цій же дисципліні виборола ще одна українка – Людмила Ляшенко, яка навіть з одним колом штрафу змогла втримати позицію у трійці найкращих.

Увесь п'єдестал "синьо-жовтий"

Найбільш емоційним моментом дня став чоловічий спринт серед спортсменів із порушеннями зору. Українські біатлоністи зайняли весь п'єдестал пошани.

"Золото" здобув Олександр Казік (гайд – Сергій Кучерявий), "срібло" Ярослав Решетинський (гайд – Дмитро Драгун), "бронзу" – Анатолій Ковалевський (гайд – Олександр Мукшин).

Четвертий представник України у цій гонці, Дмитро Суярко, посів п'яте місце.

Де трохи не вистачило

В інших видах програми дня Григорію Вовчинському забракло лише 0,2 секунди до бронзової медалі у класі стоячи. А у жіночому спринті для спортсменок з порушенням зору Оксана Шишкова завершила гонку шостою.

Медальний залік

Завдяки якості здобутих нагород Україна захопила лідерство в медальному заліку. Шість нагород здобули також китайські паралімпійці, але у наших більше "золота".

Медальний залік 7 березня

  1. Україна – 3 "золота" + 1 "срібло" + 2 "бронзи" = 6 медалей
  2. Китай – 2 + 2 + 2 = 6
  3. Австрія – 2 + 0 + 0 = 2
  4. США – 1 + 1 + 0 = 2
  5. Німеччина – 1 + 0 + 3 = 4

