ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Три невероятных сейва: как Лунин вытащил "Реал" в четвертьфинал ЛЧ после выхода на замену

08:32 18.03.2026 Ср
2 мин
Статистика говорит одно, но реакция фанатов на "Этихаде" после выхода нашего голкипера была другой
aimg Екатерина Урсатий
Андрей Лунин (фото: Getty Images)

Стали известны имена первых четырех четвертьфиналистов самого престижного еврокубка. Вечер вторника подарил невероятный камбэк в Лиссабоне, уверенный успех парижан и триумфальное возвращение Андрея Лунина.

Бенефис Лунина в Манчестере и успех "Арсенала"

Мадридский "Реал" подтвердил свой статус фаворита в противостоянии с "Манчестер Сити". После уверенной первой игры "сливочные" одержали победу и на выезде - 2:1.

Главным событием для украинских болельщиков стал выход на поле Андрея Лунина. Наш голкипер заменил травмированного Тибо Куртуа сразу после перерыва при счете 1:1.

Украинец продемонстрировал отличную реакцию, совершив три критических сейва, что позволило мадридцам удержать преимущество и выйти в следующий раунд с общим счетом 5:1.

Параллельно лондонский "Арсенал" снял все вопросы в дуэли с леверкузенским "Байером".

После ничьей в первой встрече "канониры" дома действовали первым номером.

Голы Эзе и Райса обеспечили подопечным Микеля Артеты комфортную победу 2:0 и путевку в восьмерку лучших.

Разгром "Челси" и невероятное спасение "Спортинга"

Действующий обладатель титула ПСЖ не оставил шансов лондонскому "Челси". Несмотря на статус гостя, парижане доминировали на поле.

Уже в дебюте Кварацхелия открыл счет, а затем Барколя удвоил преимущество. Окончательную точку в матче поставил юный Маюлу - 3:0.

Отметим, что украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел этот поединок на скамейке запасных. По сумме двух матчей французский гранд победил со счетом 8:2.

Наиболее драматичным стал поединок в Португалии. "Спортинг", проигравший первую встречу норвежскому "Буде-Глимт" со счетом 0:3, сумел совершить настоящий футбольный подвиг.

Лиссабонцы отыграли отставание в основное время, а в овертаймах добили соперника, забив в общей сложности пять безответных мячей.

Результаты игрового дня 17 марта:

  • "Спортинг" - "Буде-Глимт" - 5:0 (д.в.) (первая игра - 0:3)
  • "Арсенал" - "Байер" - 2:0 (первая игра - 1:1)
  • "Манчестер Сити" - "Реал" - 1:2 (первая игра - 0:3)
  • "Челси" - ПСЖ - 0:3 (первая игра - 2:5)

Жеребьевка следующей стадии состоится после завершения всех матчей 1/8 финала, а первые четвертьфинальные поединки запланированы на 7-8 апреля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Андрей Лунин Реал ПСЖ
Новости
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Аналитика
