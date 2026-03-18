Три невероятных сейва: как Лунин вытащил "Реал" в четвертьфинал ЛЧ после выхода на замену
Стали известны имена первых четырех четвертьфиналистов самого престижного еврокубка. Вечер вторника подарил невероятный камбэк в Лиссабоне, уверенный успех парижан и триумфальное возвращение Андрея Лунина.
Бенефис Лунина в Манчестере и успех "Арсенала"
Мадридский "Реал" подтвердил свой статус фаворита в противостоянии с "Манчестер Сити". После уверенной первой игры "сливочные" одержали победу и на выезде - 2:1.
Главным событием для украинских болельщиков стал выход на поле Андрея Лунина. Наш голкипер заменил травмированного Тибо Куртуа сразу после перерыва при счете 1:1.
Украинец продемонстрировал отличную реакцию, совершив три критических сейва, что позволило мадридцам удержать преимущество и выйти в следующий раунд с общим счетом 5:1.
Параллельно лондонский "Арсенал" снял все вопросы в дуэли с леверкузенским "Байером".
После ничьей в первой встрече "канониры" дома действовали первым номером.
Голы Эзе и Райса обеспечили подопечным Микеля Артеты комфортную победу 2:0 и путевку в восьмерку лучших.
Разгром "Челси" и невероятное спасение "Спортинга"
Действующий обладатель титула ПСЖ не оставил шансов лондонскому "Челси". Несмотря на статус гостя, парижане доминировали на поле.
Уже в дебюте Кварацхелия открыл счет, а затем Барколя удвоил преимущество. Окончательную точку в матче поставил юный Маюлу - 3:0.
Отметим, что украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел этот поединок на скамейке запасных. По сумме двух матчей французский гранд победил со счетом 8:2.
Наиболее драматичным стал поединок в Португалии. "Спортинг", проигравший первую встречу норвежскому "Буде-Глимт" со счетом 0:3, сумел совершить настоящий футбольный подвиг.
Лиссабонцы отыграли отставание в основное время, а в овертаймах добили соперника, забив в общей сложности пять безответных мячей.
Результаты игрового дня 17 марта:
- "Спортинг" - "Буде-Глимт" - 5:0 (д.в.) (первая игра - 0:3)
- "Арсенал" - "Байер" - 2:0 (первая игра - 1:1)
- "Манчестер Сити" - "Реал" - 1:2 (первая игра - 0:3)
- "Челси" - ПСЖ - 0:3 (первая игра - 2:5)
Жеребьевка следующей стадии состоится после завершения всех матчей 1/8 финала, а первые четвертьфинальные поединки запланированы на 7-8 апреля.
