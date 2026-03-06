ua en ru
Реликвия для потомков: перчатки Трубина стали экспонатом музея "Бенфики"

22:21 06.03.2026 Пт
2 мин
Португальский гранд сделал украинца частью своей истории
aimg Андрей Костенко
Реликвия для потомков: перчатки Трубина стали экспонатом музея "Бенфики" Анатолий Трубин празднует исторический гол (фото: x.com/slbenfica_en)

Лиссабонская "Бенфика" объявила об особом решении относительно голкипера Анатолия Трубина. 24-летний украинец получил редкое признание от руководства "орлов" за невероятное событие в самом престижном турнире Европы, что навсегда вписало его имя в летопись клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х музея португальского гранда.

Место среди легенд

Событие, которое стало поводом для пополнения музейной коллекции, состоялось 28 января 2026 года на стадионе "Эштадиу да Луж". В матче 8-го тура общего этапа ЛЧ против мадридского "Реала" лиссабонцам была нужна лишь победа с определенной разницей мячей.

На 90+8-й минуте при счете 3:2, которого не хватало для выхода в следующий раунд, Анатолий Трубин пошел в штрафную площадку соперников на подачу стандарта. Точным ударом головой украинец установил окончательный результат - 4:2.

Этот гол позволил "Бенфике" подняться на 24-е место в таблице и опередить французский "Марсель" в борьбе за плей-офф благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

"Уникальные моменты. История "Бенфики" творится каждый день. Перчатки Анатолия Трубина. 28 января 2026 года. Стадион "Эштадиу да Луж", - прокомментировала пресс-служба музея передачу артефакта.

Посвящение Украине

Сам Трубин после матча эмоционально отреагировал на свой успех в соцсетях. Голкипер отметил, что посвящает этот исторический момент родной стране.

"Для Украины. Для тех, кто знает, как бороться до конца" - написал он на личной странице в Instagram.

Напомним, Трубин выступает за лиссабонский гранд с лета 2023 года и за это время стал безоговорочным первым номером команды и любимцем местной публики.

Украинец выиграл с "Бенфикой" два трофея - Кубок португальской лиги-2024/25 и Суперкубок Португалии 2025 года.

