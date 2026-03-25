Трейлер сериала "Гарри Поттер" уже в сети: захватывающие кадры и когда премьера

22:48 25.03.2026 Ср
3 мин
В ролике показали, как новые Гарри, Рон и Гермиона направляются в Хогвартс и заинтриговали датой выхода
aimg Сюзанна Аль Мариди
Вышел трейлер к сериалу о Гарри Поттере (скриншот)

Наконец вышел долгожданный трейлер сериала "Гарри Поттер" от HBO. В ролике можно впервые увидеть, какой будет адаптация культовой истории о юном волшебнике в телевизионной вселенной.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в YouTube HBO Max.

Чем поразил первый трейлер к "Гарри Поттеру"

В двухминутном видеоролике зрители смогли впервые увидеть исполнителей главных ролей и первые сцены из будущего сериала.

Доминик Маклафлин появляется в образе Гарри, Арабелла Стантон - в роли Гермионы, а Алистер Стаут - Рона.

Сериал создают на студии в Ливсдене, где снималась оригинальная киносага. Он обещает воссоздать магию каждой книги максимально точно.

Так, первый сезон получил название "Гарри Поттер и Философский камень". Здесь в начале трейлер можно увидеть, как будущий волшебник страдает в семье своей тети Дурслей.

Трейлер сериала &quot;Гарри Поттер&quot; уже в сети: захватывающие кадры и когда премьераНовый Гарри Поттер (скриншот)

Она пытается заверить мальчика, что в нем нет ничего особенного. Однако уже скоро получение письма из школы магии и встреча с Хагридом кардинально меняют его жизнь.

Так, Гарри отправляется на лондонский вокзал "Кингс-Кросс", где ему приходится впервые проходить сквозь знаменитую магическую платформу. Уже в поезде он встречает будущих друзей - Рона и Гермиону.

Каким будет сериал Гарри Поттер (скриншоты)

Когда премьера сериала "Гарри Поттер"

Создатели не стали держать интригу и сразу дали понять, когда зрители смогут насладиться первыми эпизодами легендарного проекта. И произойдет это уже совсем скоро.

"Начинается новая эра Хогвартса. Премьера оригинального сериала HBO "Гарри Поттер и философский камень" состоится в это Рождество", - говорится в описании к видео.

В трейлере также можно увидеть саму школу магии, игру в квиддич и многое другое.


Кто еще сыграет в "Гарри Поттере"

Актеров на главные роли в сериале отбирали из более чем 30 тысяч кандидатов.

Наибольшие споры вызвал исполнитель роли Снейпа - темнокожий актер Паапа Эссьеду, который недавно заявил об угрозах со стороны хейтером, не одобривших его выбор.

Среди других актеров:

  • Альбус Дамблдор - Джон Литгоу
  • Минерва Макгонагалл - Джанет МакТир
  • Фред и Джордж Уизли - Тристан и Габриэль Гарланд
  • Перси Уизли - Руари Спунер
  • Джинни Уизли - Грейси Кокрейн
  • Молли Уизли - Кэтрин Паркинсон
  • Квиринус Квирел - Люк Таллон
  • Аргус Филч - Пол Уайтхаус

Ранее мы также писали, какую роль в "Гарри Поттере" получила украинка.

РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
