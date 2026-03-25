Трейлер сериала "Гарри Поттер" уже в сети: захватывающие кадры и когда премьера
Наконец вышел долгожданный трейлер сериала "Гарри Поттер" от HBO. В ролике можно впервые увидеть, какой будет адаптация культовой истории о юном волшебнике в телевизионной вселенной.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в YouTube HBO Max.
Чем поразил первый трейлер к "Гарри Поттеру"
В двухминутном видеоролике зрители смогли впервые увидеть исполнителей главных ролей и первые сцены из будущего сериала.
Доминик Маклафлин появляется в образе Гарри, Арабелла Стантон - в роли Гермионы, а Алистер Стаут - Рона.
Сериал создают на студии в Ливсдене, где снималась оригинальная киносага. Он обещает воссоздать магию каждой книги максимально точно.
Так, первый сезон получил название "Гарри Поттер и Философский камень". Здесь в начале трейлер можно увидеть, как будущий волшебник страдает в семье своей тети Дурслей.
Новый Гарри Поттер (скриншот)
Она пытается заверить мальчика, что в нем нет ничего особенного. Однако уже скоро получение письма из школы магии и встреча с Хагридом кардинально меняют его жизнь.
Так, Гарри отправляется на лондонский вокзал "Кингс-Кросс", где ему приходится впервые проходить сквозь знаменитую магическую платформу. Уже в поезде он встречает будущих друзей - Рона и Гермиону.
Когда премьера сериала "Гарри Поттер"
Создатели не стали держать интригу и сразу дали понять, когда зрители смогут насладиться первыми эпизодами легендарного проекта. И произойдет это уже совсем скоро.
"Начинается новая эра Хогвартса. Премьера оригинального сериала HBO "Гарри Поттер и философский камень" состоится в это Рождество", - говорится в описании к видео.
В трейлере также можно увидеть саму школу магии, игру в квиддич и многое другое.
Кто еще сыграет в "Гарри Поттере"
Актеров на главные роли в сериале отбирали из более чем 30 тысяч кандидатов.
Наибольшие споры вызвал исполнитель роли Снейпа - темнокожий актер Паапа Эссьеду, который недавно заявил об угрозах со стороны хейтером, не одобривших его выбор.
Среди других актеров:
- Альбус Дамблдор - Джон Литгоу
- Минерва Макгонагалл - Джанет МакТир
- Фред и Джордж Уизли - Тристан и Габриэль Гарланд
- Перси Уизли - Руари Спунер
- Джинни Уизли - Грейси Кокрейн
- Молли Уизли - Кэтрин Паркинсон
- Квиринус Квирел - Люк Таллон
- Аргус Филч - Пол Уайтхаус
