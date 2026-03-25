ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Трейлер серіалу "Гаррі Поттер" вже в мережі: захопливі кадри та коли прем'єра

22:48 25.03.2026 Ср
3 хв
У ролику показали, як нові Гаррі, Рон та Герміона прямують до Гоґвортсу і заінтригували датою виходу
aimg Сюзанна Аль Маріді
Вийшов трейлер до серіалу про Гаррі Поттера (скриншот)

Нарешті вийшов довгоочікуваний трейлер серіалу "Гаррі Поттер" від HBO. У ролику можна вперше побачити, якою буде адаптація культової історії про юного чарівника у телевізійному всесвіті.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на відео в YouTube HBO Max.

Чим вразив перший трейлер до "Гаррі Поттера"

У двохвилинному відеоролику глядачі змогли вперше побачити виконавців головних ролей та перші сцени з майбутнього серіалу.

Домінік Маклафлін з'являється в образі Гаррі, Арабелла Стантон - у ролі Герміони, а Алістер Стаут - Рона.

Серіал створюють на студії у Лівсдені, де знімалася оригінальна кіносага. Він обіцяє відтворити магію кожної книги максимально точно.

Так, перший сезон отримав назву "Гаррі Поттер і Філософський камінь". Тут на початку трейлер можна побачити, як майбутній чарівник страждає у родині своєї тітки Дурслів.

Новий Гаррі Поттер (скриншот)

Вона намагається запевнити хлопчика, що в ньому немає нічого особливого. Проте вже скоро отримання листа зі школи магії та зустріч з Геґрідом кардинально змінюють його життя.

Так, Гаррі вирушає на лондонський вокзал "Кінгс-Крос", де йому доводиться вперше проходили крізь славнозвісну магічну платформу. Вже у потязі він зустрічає майбутніх друзів - Рона та Герміону.

Яким буде серіал Гаррі Поттер (скриншоти)

Коли прем'єра серіалу "Гаррі Поттер"

Творці не стали тримати інтригу й одразу дали зрозуміти, коли глядачі зможуть насолодитися першими епізодами легендарного проєкту. І станеться це вже зовсім скоро.

"Починається нова ера Гоґвортсу. Прем’єра оригінального серіалу HBO "Гаррі Поттер і філософський камінь" відбудеться цього Різдва", - йдеться в описі до відео.

У трейлері також можна побачити саму школу магії, гру в квідіч та багато іншого.


Хто ще зіграє в Гаррі Поттері

Акторів на головні ролі в серіалі обирали серед понад 30 тисяч кандидатів. Найбільше обговорень викликав виконавць ролі Снейпа - темношкірий актора Паапа Ессієду, який нещодавно заявив про погрози з боку критиків його вибору.

Серед інших акторів:

  • Альбус Дамблдор - Джон Літгоу
  • Мінерва Макґонеґел - Джанет МакТір
  • Фред і Джордж Візлі - Тристан та Габріель Гарланд
  • Персі Візлі - Руарі Спунер
  • Джинні Візлі - Грейсі Кокрейн
  • Моллі Візлі - Кетрін Паркінсон
  • Квірінус Квірел - Люк Таллон
  • Аргус Філч - Пол Уайтхаус

Раніше ми також писали, яку роль в "Гаррі Поттері" отримала українка.

Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу фильмы Фільми
Новини
РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський
