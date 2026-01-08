Кристина Дмитренко спасла выступление Украины в спринте Кубка мира в Оберхофе

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе украинки не смогли вмешаться в борьбу за высокие места в спринте. Лучший результат в сборной показала Кристина Дмитренко, финишировав 33-й.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Как выступили украинки

Женский спринт стал второй гонкой этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. На старт вышли все пять спортсменок, заявленных от Украины.

Выше всех среди украинок финишировала Кристина Дмитренко. Она безошибочно отработала на обоих огневых рубежах, закрыв все 10 мишеней, однако из-за недостаточной скорости на дистанции осталась за пределами топ-30 - 33-е место.

Александра Меркушина и Дарья Чалык смогли квалифицироваться в гонку преследования, хотя обе не обошлись без штрафных кругов.

Меркушина после чистой "лежки" шла в первой половине протокола, но два промаха на "стойке" существенно ухудшили ее итоговую позицию.

Елена Городная и Юлия Джима завершили спринт за пределами топ-60 и не отобрались в персьют. Для Джимы этот старт стал первым в текущем сезоне Кубка мира.

Победа Эберг и подиум без промахов

Победительницей женского спринта стала шведка Эльвира Карин Эберг, которая впервые в сезоне поднялась на личный подиум и сразу выиграла золото.

Серебряную награду завоевала финка Суви Минккинен, а третье место заняла француженка Жюлия Симон. Все три призера провели гонку с идеальной стрельбой.

Результаты. Кубок мира. Оберхоф. Спринт, женщины

Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 22:00.6 Суви Минккинен (Финляндия, 0+0) +21.1 Жюлия Симон (Франция, 0+0) +23.6 Марен Киркейде (Норвегия, 0+0) +33.7 Франциска Пройсс (Германия, 0+1) +47.1 Янина Геттих-Вальц (Германия, 1+0) +49.5

...

33. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:53.8

59. Александра Меркушина (Украина, 0+2) +2:26.5

60. Дарья Чалык (Украина, 1+1) +2:27.6

78. Елена Городна (Украина, 1+1) +3:05.0

82. Юлия Джима (Украина, 0+1) +3:46.2

Что дальше

В субботу, 10 января, в Оберхофе состоится женская эстафета. Начало гонки запланировано на 15:25 по киевскому времени.