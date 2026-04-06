MONATIK раскрыл, сколько стоит его выступление и как он "влетел" на 70 тысяч долларов

11:25 06.04.2026 Пн
2 мин
Артист поделился историей финансовой ошибки, которая дорого ему стоила
Иванна Пашкевич
MONATIK раскрыл, сколько стоит его выступление и как он "влетел" на 70 тысяч долларов MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

MONATIK поделился подробностями о финансовой стороне своей концертной деятельности и рассказал, сколько могут стоить его выступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя для Fedoriv blog.

Сколько зарабатывает на выступлениях MONАTIK

Исполнитель объяснил, что для него принципиально важно, чтобы зарабатывал не только артист, но и вся команда, которая работает над организацией события.

Именно поэтому, по его словам, в сотрудничестве с агентами давно действует четко определенная система вознаграждения.

Кроме этого, Дмитрий озвучил ориентировочную стоимость камерных выступлений и корпоративов.

В то же время он отметил, что суммы за масштабные шоу могут существенно меняться - все зависит от локации, формата, условий проведения и стоимости билетов.

"Корпоратив стоит 30 тысяч евро. Но, как правило, можно договориться за меньше. И обязательные агентские 10%. Агент продал дороже, и имеет больший процент. Это давно такая наша политика. Я считаю, что все должны заработать", - поделился музыкант.

Артист также вспомнил свой большой концерт на НСК "Олимпийский" в 2019 году.

По словам певца, именно это выступление стало для него очень успешным в финансовом плане - тогда он заработал около 500 тысяч долларов.

Впрочем, не все масштабные проекты были такими удачными. Monatik признался, что один из концертов в киевском Дворце спорта в свое время стал для него серьезным финансовым ударом и закончился долгами.

"Мы тогда еще только учились, поэтому договоренности были не совсем выгодными. Поэтому в 2017 году на концерте мы "влетели" на 70 тысяч долларов", - рассказал он.

