Терлюга и Заплитный покорили татами: как Украина добыла медали на ЧМ-2025 по каратэ

Воскресенье 30 ноября 2025 16:46
UA EN RU
Терлюга и Заплитный покорили татами: как Украина добыла медали на ЧМ-2025 по каратэ Анжелика Терлюга (фото: УФК)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские каратисты завоевали три медали на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Каире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Анжелика Терлюга: триумфальное возвращение после паузы

33-летняя одесситка Анжелика Терлюга завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг. Эта награда стала ее второй "бронзой" на мировых первенствах.

Достижение имеет особую ценность, ведь спортсменка вернулась к соревнованиям после паузы - в декабре 2024 года она стала мамой.

Судьба "бронзы" решалась в поединке против Валентины Торо Менезес (Чили).

Схватка была драматичной, после поражения в четвертьфинале от египтянки Ахлам Юссеф (3:8), Терлюга получила шанс побороться за медаль благодаря выходу соперницы в финал.

В самом бронзовом финале Терлюга, уступая 1:3, сумела совершить впечатляющий камбэк.

За 9 секунд до конца встречи, когда счет был равным (4:4) и преимущество первого балла (сеншу) было за чилийкой, Анжелика нанесла решающий удар, принесший ей еще два очка (ваза-ари).

Финальный счет 6:4 в пользу украинки.

Андрей Заплитный: "серебро" в тяжелом финале

24-летний Андрей Заплитный из Черновцов принес украинской сборной серебряную медаль в весовой категории до 75 кг.

В финальном поединке за "золото" Заплетный сошелся с Абдулазизом Абдуллой Мамдухом, представителем страны-хозяйки.

Под бешеной поддержкой местных трибун египетский спортсмен оказался точнее и одержал победу со счетом 6:0.

Следует отметить, что в полуфинале Заплитный одолел "нейтрального" Эрнеста Шарафудинова в ярком поединке со счетом 6:3.

Несмотря на поражение в решающем поединке, "серебро" Чемпионата мира - это значительное достижение.

В истории украинского каратэ было всего 3 золотых финала, но пока ни одной золотой медали нашим атлетам не удалось получить.

Кнарик Айрапетян: важная медаль в пара-каратэ

Первая награда для Украины на ЧМ-2025 досталась Кнарик Айрапетян в категории пара-каратэ среди женщин на колясках.

Наша спортсменка уверенно проходила все этапы турнира и лидировала на пути к финалу.

В решающем поединке судьи отдали победу представительнице Египта - хозяйке турнира.

Так, она завоевала серебряную медаль в категории пара-каратэ среди женщин на колясках. Ее успех стал знаковым стартом для всей сборной.

Александра Шолохова: в шаге от пьедестала

Украинская чемпионка Европы Александра Шолохова, которая соревновалась в категории до 61 кг, не смогла подняться на мировой пьедестал.

В драматической схватке за бронзовую медаль она уступила Асель Канай из Казахстана с минимальной разницей 2:3.

В итоговом протоколе Шолохова заняла четвертое место. Ранее, в полуфинале, украинка уступила Гонг Ли (Китай) со счетом 0:5.

Исторические достижения сборной

К призерам чемпионатов мира от Украины также относятся:

  • Станислав Горуна (2014, бронза)
  • Анита Серегина (2016, бронза; 2021, серебро)
  • Валерий Чеботарь (2018, серебро; 2023, бронза)
  • Екатерина Кривая (2021, бронза)
  • Галина Мельник (2023, бронза)
  • Анжелика Терлюга (2023, бронза)

Напомним, что каратэ было представлено на Олимпийских играх в Токио. Именно тогда украинские атлеты Станислав Горуна и Анжелика Терлюга получили олимпийские награды.

Также, в этом году Анжелика Терлюга принесла Украине первую медаль на Всемирных играх в Китае.

Кроме того, каратист Ризван Талибов принес Украине "золото" Всемирных игр-2025.

