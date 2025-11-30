ua en ru
Терлюга і Заплітний підкорили татамі: як Україна здобула медалі на ЧС-2025 з карате

Неділя 30 листопада 2025 16:46
UA EN RU
Терлюга і Заплітний підкорили татамі: як Україна здобула медалі на ЧС-2025 з карате Анжеліка Терлюга (фото: УФК)
Автор: Катерина Урсатій

Українські каратисти здобули три медалі на чемпіонаті світу 2025 року, який проходить у Каїрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Анжеліка Терлюга: тріумфальне повернення після паузи

33-річна одеситка Анжеліка Терлюга завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 55 кг. Ця нагорода стала її другою "бронзою" на світових першостях.

Здобуток має особливу вартість, адже спортсменка повернулася до змагань після паузи - у грудні 2024 року вона стала мамою.

Доля "бронзи" вирішувалась у поєдинку проти Валентіни Торо Менезес (Чилі).

Сутичка була драматичною, після поразки у чвертьфіналі від єгиптянки Ахлам Юссеф (3:8), Терлюга отримала шанс поборотися за медаль завдяки виходу суперниці у фінал.

У самому бронзовому фіналі Терлюга, поступаючись 1:3, зуміла здійснити вражаючий камбек.

За 9 секунд до кінця зустрічі, коли рахунок був рівним (4:4) і перевага першого балу (сеншу) була за чилійкою, Анжеліка завдала вирішального удару, що приніс їй ще два очки (ваза-арі).

Фінальний рахунок 6:4 на користь українки.

Андрій Заплітний: "срібло" у важкому фіналі

24-річний Андрій Заплітний з Чернівців приніс українській збірній срібну медаль у ваговій категорії до 75 кг.

У фінальному поєдинку за "золото" Заплітний зійшовся з Абдулазізом Абдуллою Мамдухом, представником країни-господарки.

Під шаленою підтримкою місцевих трибун єгипетський спортсмен виявився точнішим і здобув перемогу з рахунком 6:0.

Слід зазначити, що у півфіналі Заплітний здолав "нейтрального" Ернеста Шарафудінова у ясчкравому поєдину з рахунком 6:3.

Попри поразку у вирішальному двобої, "срібло" Чемпіонату світу - це значне досягнення.

В історії українського карате було всього 3 золоті фінали, але наразі жодної золотої медалі нашим атлетам не вдалося здобути.

Кнарік Айрапетян: важлива медаль у пара-карате

Перша нагорода для України на ЧС-2025 дісталася Кнарік Айрапетян у категорії пара-карате серед жінок на візках.

Наша спортсменка впевнено проходила всі етапи турніру і лідирувала на шляху до фіналу.

У вирішальному поєдинку судді віддали перемогу представниці Єгипту - господарці турніру.

Отож, вона виборола срібну медаль у категорії пара-карате серед жінок на візках. Її успіх став знаковим стартом для всієї збірної.

Олександра Шолохова: за крок до п'єдесталу

Українська чемпіонка Європи Олександра Шолохова, яка змагалася у категорії до 61 кг, не змогла піднятися на світовий п'єдестал.

У драматичній сутичці за бронзову медаль вона поступилася Асель Канай з Казахстану з мінімальною різницею 2:3.

У підсумковому протоколі Шолохова посіла четверте місце. Раніше, у півфіналі, українка поступилася Гонг Лі (Китай) з рахунком 0:5.

Історичні здобутки збірної

До призерів чемпіонатів світу від України також належать:

  • Станіслав Горуна (2014, бронза)
  • Аніта Серьогіна (2016, бронза; 2021, срібло)
  • Валерій Чоботар (2018, срібло; 2023, бронза)
  • Катерина Крива (2021, бронза)
  • Галина Мельник (2023, бронза)
  • Анжеліка Терлюга (2023, бронза)

Нагадаємо, що карате було представлене на Олімпійських іграх у Токіо. Саме тоді українські атлети Станіслав Горуна та Анжеліка Терлюга здобули олімпійські нагороди.

Також, цього року Анжеліка Терлюга принесла Україні першу медаль на Всесвітніх іграх у Китаї.

Крім того, каратист Різван Талібов приніс Україні "золото" Всесвітніх ігор-2025.

