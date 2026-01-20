Тарас Тополя стал жертвой мошенников после скандального видео с его экс-женой

Тополя отметил, что подозрительная активность началась ночью и продолжилась утром.

По словам Тополи, людям из его окружения массово поступают звонки и сообщения, якобы "от него", однако к самому артисту эти контакты не имеют никакого отношения.

"Моим друзьям этой ночью и рано утром с неизвестных номеров начали приходить звонки, а также присылают сообщения якобы от моего имени. Подчеркиваю всем, у кого есть мой номер, он не изменился. Звонки, сообщения, любые файлы с других номеров, якобы от меня игнорируйте. Это мошенники", - написал Тарас.

Тарас Тополя стал жертвой мошенников после слива личных видео с экс-супругой (скриншот)

Артист также добавил скриншот номера, с которого поступали звонки и сообщения. В подписи было указано, что контакт якобы зарегистрирован в Италии.

Отметим, что попытки мошенничества происходят на фоне криминальной истории, связанной с шантажом Елены Тополи и распространением личных материалов в сети.

Ранее музыкант впервые прокомментировал ситуацию, рассказав, что тоже получил соответствующие видео на электронную почту ночью, после чего обратился в полицию с заявлением о преступлении.

Тогда музыкант подчеркивал, что после объявления о разводе Елена имела полное право на личную жизнь, а любая слежка, съемка или шантаж являются незаконными действиями.

Также артист отмечал, что имеет собственные предположения относительно того, кому могла быть выгодна информационная атака на их семью.

Между тем Нацполиция Украины сообщила о задержании 23-летнего жителя Киева, которого подозревают в шантаже певицы и вымогательстве 75 тысяч долларов.

Мужчине объявили подозрение за пособничество в вымогательстве в особо крупных размерах - санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Елена Тополя заявляла, что угрозы и требования денег начали поступать еще 10 января.

Елену Тополю шантажировали личным видео (фото: instagram.com/alyoshasinger)

По словам артистки, шантажисты угрожали в случае отказа разослать интимные видео журналистам и блогерам.

После того как угрозы были реализованы, певица обратилась к правоохранителям и призвала не распространять подобные материалы, подчеркнув, что это является нарушением закона.