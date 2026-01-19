Тарас Тополя о сливе личных видео экс-супруги: "Предполагаю, кому это нужно"

После резонансной истории со слитыми приватными материалами украинской певицы Елены Тополи (Alyosha) ее бывший муж, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, сделал публичное заявление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение артиста в Facebook .

Что сказал Тарас Тополя о "слитых" видео Елены

По словам Тараса, он лично столкнулся с последствиями преступления - видео поступили ему на электронную почту.

"Вчера ночью я получил письмо на почту с интимными видео Елены и другого мужчины" - сообщил исполнитель.

Музыкант отдельно акцентировал на важном моменте: по его мнению, эти материалы не могут быть поводом для осуждения певицы, ведь их развод был официальным и завершенным в правовом поле.

"Хочу критически акцентировать всем, что в прошлом году мы объявили о совместном намерении развестись и начали процесс, а 14.01.2026 суд развел нас официально", - подчеркнул Тополя.

Елена и Тарас Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Именно поэтому он подчеркнул: Елена имела право строить новые отношения и жить так, как считала нужным.

В своем заявлении артист четко дал понять, что любые попытки слежки, съемки и шантажа - это преступление, которое не имеет оправданий, особенно когда под удар попадают дети.

"И никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь наших детей", - заявил музыкант.

Также Тарас сообщил, что уже подал заявление в правоохранительные органы, чтобы все было официально зафиксировано в рамках дела.

"Только что подал заявление в полицию о факте распространения материалов порнографического характера пришедших мне на почту, чтобы это заявление и показания приобщили к основному делу", - сообщил он.

Тарас Тополя подал заявление в полицию (скриншот)

Фронтмен "Антител" признался, что долгое время принципиально не комментировал их личные обстоятельства, даже несмотря на давление и волну обсуждений в сети.

"С момента объявления о разводе я не дал ни одного комментария, ни одного интервью, кроме совместной согласованной публикации", - рассказал Тарас.

"Это была наша с Еленой совместная договоренность" - уточнил он.

Артист также вспомнил, что после публичных заявлений о разрыве на него сыпались обвинения, а в комментариях распространялись предположения и манипулятивные нарезки видео.

"Несмотря на тот шквал хейта, безосновательных обвинений в мою сторону и высказанных предположений, которые неслись под специально нарезанными смонтированными видео в комментариях от людей, многочисленных ботов", - отметил исполнитель.

Несмотря на все это, он заявил, что держал слово и публично не отвечал.

"Несмотря на целенаправленную кампанию дискредитации меня как отца детей и мужа, я придерживался слова и ни разу не отреагировал, хотя конечно мог бы", - подчеркнул Тополя.

Елена и Тарас Тополя с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Отдельно Тарас подчеркнул, что причины развода - это личная история двух людей, которая не должна становиться темой для сплетен.

"Наше решение расстаться и его причины - это исключительно наше с Аленой личное дело и я имею полное право не выносить это на всеобщее обозрение" - написал музыкант.

Впрочем, на этот раз, по словам артиста, он не мог молчать.

Также певец высказал предположение, что ситуация могла быть целенаправленной атакой на их семью.

"Я имею предположение кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Лена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период" - намекнул певец.

При этом он отметил, что окончательно все должно выяснить следствие.

"Это лишь мои предположения, уверен, следствие все установит" - отметил он.

Тарас Тополя подал заявление в полицию (скриншот)

В конце заявления артист обратился к людям с просьбой не распространять интимные видео, если они также получили эти материалы.

"В заключение очень прошу, если вам также поступили эти видео, не распространяйте их. Не приобщайтесь к этому" - призвал Тарас Тополя.

Суть скандала вокруг Елены Тополи

Ранее Елена Тополя заявила, что ее шантажировали сливом интимных видео в сеть и требовали 75 тысяч долларов, угрожая разослать эти материалы на большое количество электронных адресов, в том числе журналистам и публичным людям.

Певица обратилась в полицию и призвала не распространять подобный контент.

Позже правоохранители сообщили о задержании вероятного подозреваемого.

Им оказался 23-летний житель Киева. Ему объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.