"Слив" видео с Еленой Тополей: полиция задержала 23-летнего вымогателя

Национальная полиция задержала мужчину, который шантажировал певицу Елену Тополю. 23-летний преступник угрожал "слить" откровенное видео , если звезда ему не заплатит.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Нацполиции.

Что известно о задержании

"Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу. За нераспространение конфиденциальной информации относительно артистки задержанный требовал деньги", - говорится в заявлении.

Источники РБК-Украина в полиции подтвердили, что речь идет именно о деле Тополи. Задержанным оказался 23-летний житель Киева.

"Он располагал информацией, которая может скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, требовал деньги. Его задержали оперативники ДСР Нацполиции и следователи полиции Киевской области. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию", - рассказали в полиции.

"Сейчас вымогателя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавили правоохранители.

Отмечается, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Что рассказала Тополя

Напомним, Тополя сказала, что получала угрозы. Вымогатель хотел, чтобы певица заплатила ему 75 тысяч долларов. За это он обещал не "сливать" интимное видео с ней. Впрочем, Елена не захотела выполнять условия преступника и обратилась в полицию.

Позже видео получили представители медиа и Telegram-каналов. Но Тополя призвала воздержаться от дальнейшего распространения кадров.

"Теперь, когда видео уже в интернете, я хочу сказать четко: мое тело, моя интимность - это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права красть мое достоинство или порочить его", - написала певица.