"Рухнул мой мир": соцсети взорвались реакциями на развод Елены и Тараса Тополь

Развод Тараса Тополи с супругой Еленой, которые были вместе более десяти лет и воспитывают троих детей, всколыхнул сеть. После официального заявления пары под их постами появились сотни реакций - от слов поддержки от украинских знаменитостей до достаточно резких комментариев фанатов.

Как отреагировали звезды под публикацией Елены Тополи

Под публикацией Елены Тополи многие знаменитости оставили свои комментарии со словами поддержки.

Слава Демин : "Новый этап жизни. Пусть так и будет"

: "Новый этап жизни. Пусть так и будет" Соломия Витвицкая : "Оу, самое неожиданное, что могла прочитать в это утро. Обнимаю вас обоих и верю, что все к лучшему"

: "Оу, самое неожиданное, что могла прочитать в это утро. Обнимаю вас обоих и верю, что все к лучшему" Маричка Падалко : "Очень грустно. Сил всей семье"

: "Очень грустно. Сил всей семье" Алексей Суровцев : "Развод - это маленькая смерть, но иногда эта смерть помогает перерождению. Сил, выдержки и пусть все будет хорошо"

: "Развод - это маленькая смерть, но иногда эта смерть помогает перерождению. Сил, выдержки и пусть все будет хорошо" Влад Дарвин : "Вы подарили миру детей, много любви и вдохновения. С вами остается все лучшее, что вы создали. Такие решения принимаются с уважением, пониманием и поддержкой"

: "Вы подарили миру детей, много любви и вдохновения. С вами остается все лучшее, что вы создали. Такие решения принимаются с уважением, пониманием и поддержкой" Наталка Карпа : "Моя дорогая, крепко-крепко обнимаю! Знаю, как не просто принимаются такие решения! Но их нужно уважать! Мне очень грустно становится, когда слышу о разводе, но это ваше, уверенное, взвешенное решение! Люблю каждого из вас и желаю, чтобы все сложилось наилучшим образом!"

: "Моя дорогая, крепко-крепко обнимаю! Знаю, как не просто принимаются такие решения! Но их нужно уважать! Мне очень грустно становится, когда слышу о разводе, но это ваше, уверенное, взвешенное решение! Люблю каждого из вас и желаю, чтобы все сложилось наилучшим образом!" Анжелика Рудницкая: "Печально. Обнимаю!".

Тарас Тополя разводится (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Как отреагировали фолловеры Тараса Тополи

В то же время фаны лидера "Антитіл" были более резкими в комментариях:

"Ненавижу такие новости"

"Только что рухнул мой мир. Я была уверена, что вы именно та пара, которая вместе до конца. Как пример вечной любви"

"Эгоисты, этот мир летит в тартарары, потому что все такие просветленные и благодарны друг другу. Ваши дети хотят видеть обоих родителей одновременно каждый день. То единственное, что делает по-настоящему счастливыми каждого ребенка, и не рассказывайте, о том, что жизнь одна и каждый там на что-то имеет право. Да, имеет, но нужно думать о себе до рождения детей, а дальше только труд обоих, постоянный, отношения - это тотальный труд обоих и большая ответственность перед детьми!"

"Сейчас деньгами, тачками, бизнесом никого не удивишь. А вот крепкий брак - это тяжелый люкс. Жаль, что вы не справились. Казалось, что вас только старость разлучит"

"Уже третья пара, про которую я думала, что "это любовь на всю жизнь", расходится"

"Все вокруг разводятся. Что это за дурдом"

"Вы были примером красивых отношений в паре. Пусть дальше будет еще лучше! Хоть мне и досадно это понять"

"Ого. В интервью Аленка говорила иначе. Что жизни без тебя не представляет и не хочет. Через несколько месяцев смена направления попутного ветра"

"Главное, чтобы через пол года не шкварились в интервью, как Розовые"

"Как теперь верить в любовь?"

"Новость шокирующая, даже окутала печаль. Но вы и Елена и дальше будете для меня примером замечательных человеческих качеств. И только вам обоим лучше знать о своих отношениях и куда дальше двигаться. Я уверена, что вы делали все возможное и невозможное и приняли наиболее взвешенное решение. Жизнь продолжается дальше"

"Мы никогда не знаем, что там творится внутри семьи. Фанам судить тяжело и не нужно. Желаю счастья вам обоим. Вы - отличные певцы, и уверена, что у вас все будет хорошо".

Елена и Тарас в январе этого года (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Что известно о браке и разводе Тараса Тополи

Тарас Тополя и Елена Кучер (девичья фамилия) познакомились на одном из концертов в Славском, где вместе выступали. Они поженились в 2013 году.

Пара воспитывает троих детей: 12-летнего Романа, 10-летнего Марка и 5-летнюю Марию.

В начале полномасштабного вторжения Елена с детьми выехала из Украины и некоторое время проживала в США. Именно тогда начали распространяться слухи, что супруги на грани развода.

В 2023 году они вернулись в Украину. Во многих интервью пара неоднократно подчеркивала, что они очень любят друг друга и счастливы в браке, несмотря на все слухи, которые ходят вокруг них.

Однако 1 декабря Тополи объявила о разводе, назвав это общим и взвешенным решением. В своем обращении они подчеркнули взаимное уважение, признательность за прожитое вместе и подчеркнули, что остаются партнерами в воспитании детей.

Все имущественные вопросы и финансовые обязательства по содержанию детей супруги урегулировали заранее. Тарас и Елена также заявили, что не планируют давать дополнительные комментарии по разводу, несмотря на ожидаемое внимание общества.

Елена и Тарас с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)