"Танці з зірками" официально возвращаются: когда ждать новый сезон
Легендарное танцевальное шоу "Танці з зірками" готовится к полноценному возвращению на экраны.
Так, сообщается, что "1+1 Украина" уже работает над новым сезоном проекта, премьера которого запланирована на 2026 год.
"На многочисленные просьбы вернуть "Танці з зірками" в формате сезона канал официально подтвердил: украинцы увидят его уже в этом году", - говорится в заявлении "1+1 Украина".
Впрочем, других подробностей пока не раскрывают: неизвестно, кто именно войдет в состав участников, судейской команды и когда стартует новый сезон.
Что известно о шоу "Танці з зірками"
"Танці з зірками" - это украинская версия британского формата Strictly Come Dancing, который впервые появился на телевидении в 2004 году.
В Украине проект стартовал в 2006 году. Победителями первого сезона стали Владимир Зеленский и хореограф Алена Шоптенко.
Последний полный сезон шоу зрители видели в 2021 году - тогда победу одержали актер Артур Логай и танцовщица Анна Каролина.
В то же время в благотворительном спецефире "Танців з зірками" победителями стали ветеран Руслана Данилкина и хореограф Павел Симакин.
