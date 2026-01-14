ua en ru
"Танці з зірками" официально возвращаются: когда ждать новый сезон

Среда 14 января 2026 21:43
UA EN RU
"Танці з зірками" официально возвращаются: когда ждать новый сезон 1+1 анонсировал новый сезон "Танців з зірками" (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Иванна Пашкевич

Легендарное танцевальное шоу "Танці з зірками" готовится к полноценному возвращению на экраны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу проекта в Instagram.

Так, сообщается, что "1+1 Украина" уже работает над новым сезоном проекта, премьера которого запланирована на 2026 год.

"На многочисленные просьбы вернуть "Танці з зірками" в формате сезона канал официально подтвердил: украинцы увидят его уже в этом году", - говорится в заявлении "1+1 Украина".

Впрочем, других подробностей пока не раскрывают: неизвестно, кто именно войдет в состав участников, судейской команды и когда стартует новый сезон.

Что известно о шоу "Танці з зірками"

"Танці з зірками" - это украинская версия британского формата Strictly Come Dancing, который впервые появился на телевидении в 2004 году.

В Украине проект стартовал в 2006 году. Победителями первого сезона стали Владимир Зеленский и хореограф Алена Шоптенко.

Последний полный сезон шоу зрители видели в 2021 году - тогда победу одержали актер Артур Логай и танцовщица Анна Каролина.

В то же время в благотворительном спецефире "Танців з зірками" победителями стали ветеран Руслана Данилкина и хореограф Павел Симакин.

