Главная » Развлечения » Спорт

"Шахтер" - "Динамо": когда и где смотреть Классическое и другие матчи 11 тура УПЛ

Пятница 31 октября 2025 10:01
UA EN RU
"Шахтер" - "Динамо": когда и где смотреть Классическое и другие матчи 11 тура УПЛ Фото: Гранды украинского футбола встретятся во второй раз за четыре дня (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

31 октября стартует 11-й тур украинской Премьер-лиги, центральным матчем которого станет классическое противостояние отечественных грандов.

Расписание поединков и трансляций подскажет РБК-Украина.

Старт на "Оболони"

Программа тура растянется на четыре дня. В пятницу, 31 октября состоится одна встреча: "Кудривка" в номинально домашнем матче сыграет против столичной "Оболони". Интересно, что команда из Черниговщины принимает соперников на "Оболонь Арене" - поэтому "пивовары" будут играть в гостях на собственном стадионе. Старт противостояния - в 18:00.

Три игры запланированы на субботу, 1 ноября. В 13:00 криворожский "Кривбасс" сыграет дома с "Полтавой". В 15:30 ковалевский "Колос" примет "Александрию". А в 18:00 - "Эпицентр" из Каменца-Подольского в Тернополе проведет матч против ровенского "Вереса".

Воскресенье, 2 ноября, начнется противостоянием на столичной арене имени Валерия Лобановского, где в 15:30 луганская "Заря" сыграет с львовским "Рухом".

Время Классического

А в 18:00 стартует главное событие - второе за неделю классическое противостояние донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". 29 октября соперники сыграли поединок в Киеве в рамках Кубка Украины, где сильнее оказались "бело-синие" (2:1). Теперь "горняки" настроены на реванш в домашней встрече.

Последние матчи будут сыграны в понедельник, 3 ноября. В 15:30 ЛНЗ в Черкассах примет львовские "Карпаты". А в 18:00 в Житомире сойдутся местное "Полесье" и харьковский "Металлист 1925".

Поскольку кто-то из грандов непременно потеряет очки, есть шанс на очередную смену лидера в УПЛ. В частности, возглавить пелотон может ЛНЗ. Войти в топ-3 имеют возможность "Полесье" и "Кривбасс".

Перечень матчей 11-го тура УПЛ

Пятница, 31 октября

  • 18:00. "Кудривка" - "Оболонь"

Суббота, 1 ноября

  • 13:00. "Кривбасс" - "Полтава"
  • 15:30. "Колос" - "Александрия"
  • 18:00. "Эпицентр" - "Верес"

Воскресенье, 2 ноября

  • 15:30. "Заря" - "Рух"
  • 18:00. "Шахтер" - "Динамо"

Понедельник, 3 ноября

  • 15:30. ЛНЗ - "Карпаты"
  • 18:00. "Полесье" - "Металлист 1925"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее мы рассказали, кто и как пробился в четвертьфинал Кубка Украины.

Также читайте, почему УПЛ отказалась от двух клубов.

