Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Ничего нет". KOLA ошеломила признанием о заработках во время войны

Пятница 27 февраля 2026 18:56
UA EN RU
"Ничего нет". KOLA ошеломила признанием о заработках во время войны KOLA (фото: instagram.com/kola__official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певица Анастасия Прудиус, известная как KOLA, сделала откровенное признание о своем финансовом состоянии. Несмотря на успехи и большие концерты, артистка пока не приобрела себе ни квартиру, ни машину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий певицы проекту "Ранок у великому місті".

Что сказала KOLA о заработках во время войны

Певица получила популярность с началом полномасштабного вторжения. Ее песни "Чи разом?" и "Біля серця" стали одними из самых популярных в музыкальных чартах.

"Если бы не война, я думаю, что не стала бы популярной", - призналась она.

За плечами звезды уже несколько выступлений во Дворце Спорта, но похвастаться личными материальными достижениями она не может. Дело в том, что все заработанные средства идут на творчество.

"У меня ничего нет. Я вкладываю все в клипы, песни. На самом деле это все, что я вложила во Дворцы, это были мои роялти. То есть я прямо их откладывала. Если бы не мой муж, я бы это не отложила. Я еще и заняла денег. Я уже их отдала. Просто что у меня ничего нет", - честно рассказала она.

По словам певицы, о материальном она не думает. Вместо этого мечтает стать мамой и уже говорит об этом с любимым.

"Мне бы очень хотелось. Чувствую, что это какой-то уже этап для меня, который меня ждет", - поделилась она.

&quot;Ничего нет&quot;. KOLA ошеломила признанием о заработках во время войныKOLA рассказала о заработках (скриншот)

Что известно о певице KOLA

Анастасия родилась 19 октября 1992 года в Харькове. Она участвовала в нескольких популярных музыкальных проектах, в частности в талант-шоу "Х-Фактор" и "Голос країни", а также в Нацотборе на "Евровидение-2017".

Настоящая волна популярности пришла к ней во время войны с песней "Чи разом?", которую она выпустила в 2022 году. Сейчас видеоработа на этот трек насчитывает 12 миллионов просмотров.


Среди других популярных песен - "Порічка" з YAKTAK, "Люди" з MamaRika, "Листопад", "Дочекаюсь", "Літачок" и другие.

В 2023 году певица тайно вышла замуж за мужчину по имени Вячеслав, который много лет проживает в Израиле. Он родом из Днепра и на 13 лет старше ее.

